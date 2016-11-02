سجال بين المحامين في بداية محاكمة بومرمان بتهمة إهانة أردوغان

هامبورج- د ب أ – بدأت في هامبورج الأربعاء، محاكمة الإعلامي الألماني يان بومرمان بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشهدت المحكمة سجالاً بين محامي بومرمان ومحامي أردوغان.

من جانبه أشار كريستيان شيرتس، محامي بومرمان، إلى وقف الادعاء العام في مدينة ماينس الألمانية التحقيقات الجنائية ضد موكله، وقال إن الادعاء نفى تهمة الإهانة وأكد على ضرورة ألا تجتزأ مقاطع من أحد الأعمال الفنية من سياقها.

أما ميشائيل هوبرتوس فون شبرينجر، محامي الرئيس التركي، فأكد أن الادعاء العام في ماينس بولاية راينلاند بفالتس غرب ألمانيا أوقف تحقيقاته ضد بومرمان لأنه لم ير وجود تعمد مسبق لدى بومرمان لإهانة أردوغان، وأوضح المحامي أن القضية الجنائية تختلف عن قضية القانون المدني التي يكون الحديث فيها عما إذا كانت القصيدة تمثل هجاء أم لا.

واتهم المحامي شبرينجر سلطات التحقيق في ولاية راينلاند بفالتس، بأنها تعمدت الدفع بقضية إهانة أردوغان للتقادم، وقال إن قرار وقف التحقيقات اتخذ في وقت متأخر جداً بحيث لم يعد لديه وقت لبدء إجراءاته القانونية لإجبار الادعاء على تقديم دعوى ضد بومرمان.

وأشار محامي أردوغان إلى أن مدة التقادم لا تزيد عن ستة أشهر فيما يتعلق بقانون الإعلام.

ويسعى الرئيس التركي من خلال المحاكمة للتوصل لحظر القصيدة التي رأى فيها أردوغان إساءة له من جانب بومرمان، الذي يقدم أحد البرامج بالقناة الثانية بالتلفزيون الألماني ” ZDF”.

وكانت محكمة هامبورج قد أصدرت في أيار/مايو الماضي قراراً مؤقتاً لحفظ حقوق أردوغان قبل البت في الدعوى التي قدمها محاميه ضد بومرمان.