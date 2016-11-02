اليابان تقدم 240 مليون دولار لنازحي العراق وتعتزم فتح قنصلية في أربيل

بغداد - الأناضول – قررت اليابان، تقديمها مساعدة بقيمة 240 مليون دولار لتوفير المستلزمات الضرورية للعائلات النازحة في العراق، إلى جانب عزمها فتح قنصلية في أربيل عاصمة الإقليم الكردي.

جاء ذلك على لسان السفير الياباني لدى بغداد فوميو إيواي، خلال لقاء له مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.

وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية، الأربعاء، أن الجعفري استقبل سفير اليابان، واستعرضا معاً العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الجعفري إن بلاده تتطلع إلى أن تلعب اليابان دوراً في دعم الاقتصاد العراقي وزيادة حجم الاستثمار.

من جهته، أكد إيواي خلال اللقاء، وقوف بلاده إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب.

وأشار إلى اعتزام اليابان “مواصلة الدعم المقدم للعراق لمواجهة أزمة النزوح من خلال رصد مبلغ 240 مليون دولار، لتوفير المستلزمات الضرورية للعائلات النازحة، وإعادة إعمار المناطق المحررة خلال العامين المقبلين”.

من جهة أخرى، لفت إلى أن بلاده ستفتح القسم القنصلي في أربيل في إطار “تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”، بحسب البيان نفسه.

ومنذ 2014 يخوض العراق معارك ضارية ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” في الشمال والغرب، تسببت في نزوح ملايين من السكان.