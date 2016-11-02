وزير الداخلية الايطالي يقول إن بلاده ربما تؤجل الاستفتاء بسبب الزلزال

روما – د ب أ – ذكر وزير الداخلية الايطالي أنجيلينو الفانو الاربعاء، أن الاستفتاء على تعديل الدستور الذي حددت بلاده إجراءه في الرابع من كانون أول/ديسمبر المقبل ربما يتم تأجيله بسبب حالة الارباك الناجمة عن الزلازل في الاجزاء الوسطى من البلاد.

وكان قد جرى إخلاء عشرات البلدات والقرى وتشرد 22 ألف شخص على الاقل بسبب وقوع زلزال قوته 5ر6 درجة يوم الاحد الماضي، في منطقة تبعد نحو 120 كيلومتراً شمال شرق روما، حيث كان زلزال قوي آخر قد تسبب في مقتل نحو 300 شخص في آب/أغسطس الماضي.

وقال ألفانو لشبكة “آر.تي.إل 5ر102″ الاذاعية “من الواضح تماماً الآن أن بدء حملة استفتاء مريرة وشرسة للغاية بات في غير محله وغير منطقي. لا سيما عندما نعمل جميعاً لتوفير مأوى لهؤلاء الذين شردوا من ديارهم “.

وتابع أن الحكومة لن تأخذ زمام المبادرة، “لكن إذا كان جزء من المعارضة مستعد لدراسة خيار التأجيل، سأكون مقتنعا بأن مثل تلك الخطوة ستكون جديرة بالدراسة”.