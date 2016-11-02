محمد رمضان يتدرب على ركوب الخيل – فيديو

لندن – القدس العربي

بدأ الفنان المصري محمد رمضان الاستعداد لتصوير فيلمه الجديد «الكنز» مع المخرج شريف عرفة.

وشارك الفنان المصري جمهوره بجانب من استعداداته، حيث نشر مقطع فيديو على حسابه على “فيسبوك” ظهر فيه وهو يتمرن على ركوب الخيل.

وعلق رمضان على مقطع الفيديو بقوله: “تدريبات محمد رمضان استعداداً لفيلم الكنز للمخرج شريف عرفة ثقة في الله نجاح جديد من نوعه”.

يذكر أن فيلم “الكنز″ سيشارك به عدد كبير من النجوم منهم محمد سعد وآسر ياسين وهند صبري وأحمد رزق، وروبي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

وكان الفنان أحمد السقا مرشحا للدور الذي سيقوم به الفنان محمد سعد في الفيلم، إلا أنه اعتذر من أجل انشغاله بتصوير فيلمه الجديد “هروب اضطراري”.