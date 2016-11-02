دنيا سمير غانم تُطل على جمهورها بشكل جديد

لندن – القدس العربي:

أطلت الفنانة المصرية الشابة دنيا سمير غانم علتى جمهورها بشكل جديد و”ستايل” مختلف عن السابق، وذلك قبيل حفل زفاف شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم المقرر يوم 4 من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي.

ونشرت دنيا صورة لها على حسابها عبر موقع “انستجرام” بعد أن غيرت لون شعرها، وظهرت مع مصفف الشعر الخاص بها ووجهت له الشكر على هذا الشكل الجديد، ولاحظ الجمهور ظهورها بدون أي ماكياج.

يُذكر أن حفل زفاف إيمي سمير غانم والرداد سيتم في الجونة بعيداً عن أعين الإعلام، وجاء زواجهما بعد إنكار مستمر لوجود أي علاقة بينهما، وأوصى الفنان حسن الرداد كل الحضور بعدم ذكر اسم الفندق الذي سيتم به الزفاف.