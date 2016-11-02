أردوغان: المنظمات الإرهابية تستغل إمكانيات الاتصال لتصبح عالمية

إسطنبول – الأناضول – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن المنظمات الإرهابية تنتشر وتصبح عالمية بفضل الإمكانيات والتسهيلات المتاحة في مجال الاتصال والنقل.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاقتصاد والأعمال التركي الأفريقي الذي ينعقد في إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن الإرهاب بات على رأس التحديات التي تؤثر على المنطقة التي تقع فيها تركيا والمناطق الأخرى في العالم، وفي مقدمتها القارة الأفريقية.

وأردف قائلاً “اليوم (بتنا) نتحدث عن شبكات شر إقليمية وعالمية، مثل ‘الدولة‘ و‘القاعدة‘ و‘فتح الله غولن‘ و‘بي كا كا‘ و‘ب ي د‘ و‘ي ب ك‘ و‘بوكو حرام‘ و‘الشباب‘ أكثر من مجرد أنها منظمات إرهابية محلية”.

وأكد أردوغان أنه لا توجد دولة في العالم اكتسبت مناعة ضد بؤر الشر المذكورة، مبيناً أن الأعمال الإرهابية التي شهدتها باريس وبروكسل وبوسطن وتونس والمدن التركية المختلفة تظهر هذه الحقيقة.

وفيما يتعلق بمكافحة منظمة فتح الله غولن، أشار أردوغان إلى أن القارة الأفريقية من أكثر القارات التي تنتشر فيها المنظمة، محذراً الدول الأفريقية من تغلغل المنظمة إلى مؤسساتها قبل فوات الأوان.

وأضاف “أود أن أقول هذا بوضوح، إن المنظمة التي تستغل المفاهيم الدينية، وتفسد الأجيال الشابة، وتجردهم من القدرة على التفكير، ليست تهديداً لنا فحسب، بل لجميع الدول التي تتواجد فيها”.

وتابع “هم يقولون إن لديهم أنشطة في 170 دولة، هذا يعني أنها تسمم أفكار الشباب في 170 دولة، وتواصل العمل على التغلغل في مؤسسات 170 دولة”.

وعلى الصعيد الاقتصادي قال أردوغان، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده ودول أفريقيا ارتفع من مستوى 7 مليارات دولار أمريكي، عام 2005، إلى 17.5 مليار دولار عام 2015.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ارتفع من 2.7 مليار دولار عام 2005، إلى 6.6 مليار عام 2015.

وأشار إلى أن الاستثمارات المباشرة لبلاده في القارة تخطت الـ 3.6 مليار دولار.

ونوه أردوغان إلى أن بلاده تتبع استراتيجية نمو اقتصادي تستند إلى الاستثمار والتصدير.

وأضاف أن حجم التجارة الخارجية لبلاده تخطى الـ 350 مليار دولار، بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة على مدار السنوات الـ 14 الماضية، من أجل رفع العوائق أمام الصناعة والتجارة.

وأكد أردوغان، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تشكل أحد المكونات الرئيسية لنهج بلاده الشامل تجاه القارة الأفريقية.

وأضاف أن بلاده وقعت اتفاقيات تعاون اقتصادية وتجارية مع أكثر من 40 دولة أفريقية، وأنها شكلت آليات اقتصادية مشتركة مع تلك الدول.

وتطرق أردوغان إلى استضافة بلاده المؤتمر الرابع لبلدان الأقل نموا برعاية الأمم المتحدة عام 2011، حيث أشار إلى تأمين المؤتمر مساعدات تنموية للدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، بقيمة فاقت الـ 600 مليون دولار بين أعوام 2011-2014.