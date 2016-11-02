سعد المجرد يقرأ الفاتحة بصوت مرتفع وهو يصلي (فيديو)

لندن – القدس العربي

نشر المصور المعروف محمود عبد السلام وهو صديق مقرب للمطرب المغربي سعد المجرد فيديو على حسابه الرسمي على تطبيق “إستجرام” يظهر فيه الفنان المغربي وهو يتلو القرآن الكريم.

وعلق محمود عبد السلام على الفيديو قائلاً “إن مع العسر يسر يا صاحبي والله من أحلى الأصوات اللي سمعتها واحنا في كمبنسكي اختفى مني شويه في الاوضه وانا بدور عليه لقيتو بيصلي وفجأني بصوته وصلاته وخشوعه مقطع قديم انشره لاول مرة ليعرف الجميع … من هو سعد المجرد وانا متاكد ان من يناجي ربه وقت الرخاء … لابد ان يكون معه وقت الشدة”.