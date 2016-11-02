اليونسكو: أكثر من 800 صحافي قتلوا أثناء عملهم خلال السنوات العشر الماضية

جنيف – الأناضول – قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إن أكثر من 800 صحافي قتلوا أثناء تأدية مهامهم خلال السنوات العشر الماضية أي ما يعادل شخص كل أسبوع.

جاء ذلك في المعطيات الأولية التي نشرتها المنظمة عن التقرير النصف سنوي، بشأن “سلامة الصحافيين و خطر الإفلات من العقاب”، والذي يعرض لمحة عامة عن الجرائم التي لحقت بالصحافيين.

وأوضح التقرير أن 827 صحافياً قتلوا خلال أداء مهامهم من تغطية إخبارية و نشرٍ للوقائع في السنوات العشر الماضية، منهم 115 قتلوا في العام الماضي الذي اعتبر “الأكثر دموية”.

وشمل التقرير معلومات حديثة عن الحالة الراهنة للتحقيقات القضائية، الخاصة بجرائم القتل التي تم ارتكابها، حول العالم، بحق الصحافيين، في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2015.

ومن حيث التوزع الإقليمي، فإن منطقة الشرق الأوسط سجلت النسبة الأكبر لعمليات قتل الصحافيين، حيث وصلت النسبة خلال السنتين الأخيرتين إلى 36.5%، أي مايعادل 78 حالة قتل، وذلك بسبب ارتفاع وتيرة الصراع في كل من سوريا وليبيا والعراق.

وأظهر التقرير أنه في 90% من الحالات أفلت القاتل من العقاب، الأمر الذي قد يترتب عليه إرتكاب مزيد من الجرائم و التي غالباً ما تكون نتيجة لتفاقم الصراع و انهيار القوانين و الأنظمة القانونية.

ومن المقرر أن تعقد في 17 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري مناظرة للدول الـ 39 الأعضاء بالمجلس الدولي لتنمية الإتصال (IPDC)، بخصوص الاستلام الرسمي لتقرير المدير العام لليونسكو للعام 2016 (يشمل تقرير سلامة الصحافيين).

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الثامنة والستين عام 2013، قراراً أعلن بمقتضاه يوم 2 نوفمبر ليكون “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين (IDEI)”.