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ميريام فارس تظهر بصور مرعبة أمام جمهورها.. ما المناسبة؟

Nov 02, 2016

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لندن – القدس العربي

ظهرت الفنانة والنجمة اللبنانية ميريام فارس بصور تبعث على الخوف وتثير الرعب أمام جمهورها على شبكة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث كانت ترتدي ملابس “أشباح” احتفاءاً بعيد الهالوين الذي يحتفل به الغرب عادة، وأصبح في السنوات الأخيرة معروفاً في العالم العربي.

واختارت ميريام قناعاً مخيفاً وأظافر ساحرة لتخيف بها متابعيها بطريقة مرحة، كما نشرت صورة لرأس يقطين حفر عليه وجه بداخله إضاءة كما جرت العادة.

يشار الى أن النجمة اللبنانية المعروفة تتواجد حالياً في ميلانو وقد صورت كليب أغنية جديدة لها ستطلقه قريباً.

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