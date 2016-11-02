رئيس الفلبين يسب “قرود” أمريكا لوقفهم صفقة بنادق

مانيلا – رويترز – وجه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الأربعاء، انتقادات لاذعة للولايات المتحدة بسبب وقف صفقة لبيع 26 ألف بندقية إلى الفلبين، واصفاً من كانوا وراء القرار بأنهم “أغبياء” و”قردة” ومشيراً إلى إمكانية لجوئه إلى روسيا والصين.

وقال مساعدون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين، إن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت بيع البنادق بعد أن قال السيناتور الديمقراطي بن كاردين إنه سيعترض عليها.

وأضاف المساعدون أن كاردين أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، يعارض تزويد الولايات المتحدة للفلبين بهذه الأسلحة في ضوء مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الفلبين.

وقال دوتيرتي في خطاب نقله التلفزيون، “أنظروا إلى هؤلاء القردة .. 26 ألف بندقية نريد أن نشتريها. وهم لا يريدون بيعها.”

وأضاف “لدينا كثير من الأسلحة المصنوعة محلياً هنا. هؤلاء الأمريكيون الأغبياء.”

وقُتل أكثر من 2300 شخص في عمليات الشرطة أو على يد أعضاء لجان أمنية يُشتبه بأن لها صلة بحملة مكافحة المخدرات، وهي اللجان التي مثلت العمود الفقري لحملته الانتخابية.

وصب دوتيرتي غضبه على الولايات المتحدة بسبب إثارة مخاوف بشأن القتل خارج نطاق القضاء.

وقال “لهذا السبب لم أكن مهذباً معهم.. هم لم يكونوا مهذبين معي.”

ووفقاً لإجراءات في واشنطن تبلغ وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس، عندما يجري الإعداد لمبيعات أسلحة. وقال المساعدون إنه تم إبلاغ الخارجية بأن كاردين سيعارض الصفقة خلال الفترة السابقة لإخطار الوزارة ليوقف الصفقة.

ولم يصدر تعليق عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.

وعبر قائد الشرطة الفلبينية رونالد ديلا روسا الثلاثاء، عن عدم رضاه لأن الشرطة لن تحصل على بنادق من طراز (ام 4) التي قال إنها يمكن الاعتماد عليها.

وأكد دوتيرتي أن روسيا والصين عبرتا عن استعدادهما لبيع أسلحة للفلبين، لكنه سينتظر حتى يرى ما إذا كان الجيش يرغب في مواصلة استخدام الأسلحة الأمريكية.

وقال دوتيرتي “روسيا تدعونا. وكذلك الصين. الصين منفتحة .. أي شيء تريده. أرسلوا إلي كتيباً (بالأسلحة) وقالوا عليك الاختيار وسنرسل لك.”

وأضاف “لكني أنتظر لأنني أسأل الجيش عما إذا كان يواجه أي مشكلة. لأنه لو كانت لديكم مشكلة وكنتم تريدون مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة فحسناً … لكن أنظروا بعمق وقيموا الوضع. هم ليسوا مهذبين معنا.”