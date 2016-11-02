الحكم على النائب العام السابق لطهران بالجلد لإدانته بالفساد

طهران - أ ف ب – حكم على نائب عام طهران السابق سعيد مرتضوي بالجلد 135 جلدة، لإدانته بهدر واختلاس المال العام عندما كان على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفق ما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية الاربعاء.

وقال مصطفى تورخمداني محامي موظفي الضمان الذين رفعوا الدعوى، ان مرتضوي الذي عين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد ادين “بسبعين جلدة لاختلاس المال العالم و65 جلدة للاهمال وهدر المال العالم”، وفق التلفزيون الحكومي.

ويمكن لمرتضوي استئناف الحكم.

وأرغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010، ثم منع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014 لاعتباره مسؤولاً عن مقتل ثلاثة متظاهرين في السجن في 2009 خلال حركة الاحتجاج التي اعقبت انتخاب احمدي نجاد (2005 – 2013).

ونشر في ايلول/سبتمبر الماضي رسالة أعرب فيها عن ندمه وطلب المغفرة.

بعد توليه النيابة العامة لطهران عينه احمدي نجاد على رأس مكتب مكافحة التهريب التابع للرئاسة ثم مسؤولاً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبرز مرتضوي الشخصية المرهوبة الجانب التي يكرهها الاصلاحيون والصحافيون، في منصبه كقاض ثم نائب عام لطهران من خلال زج العديد من المعارضين في السجن واغلاق العشرات من الصحف الاصلاحية.

وظهر اسمه كذلك في قضية وفاة المصورة الصحافية زهرة كاظمي في السجن في 2003.

وهو مستهدف بعقوبات اميركية بتهمة “الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الانسان” خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.