نعي مؤثر لملحم بركات من ابنه

لندن – القدس العربي

نعا جونيور، نجل الفنان الراحل ملحم بركات، من زوجته السابقة الفنانة مي حريري، بعبارات مبكية عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وقال جونيور في نعيه: “ماذا اكتب. ماذا اقول. لقد سَهُدَت كلماتي بفراقك ،اجتاحتني الكلمات في ضعفك وفي مرضك… ابكاني مرضك واشقاني.. اي صباحٍ بدونك انتظر. ماذا تعني ايامي من بعدك يا مهجة قلبي وعنواني.. ابي وطني وامي فخراً واخوتي اعتزاز. اعلم اني احلم حين اقول ارجوك لا ترحل. فرحيلك مزق احشائي. يا جبلا بقيت وستبقى. عنواناً مشجونٌ مرموقٌ في اعماقي. احتاجك دوماً فانت بقلبي ما حييت. بأمان الله وتكون نفسك في السماء مطمئنة”.

وأضاف: “القلب يبكي والروح تناديك بهمس، اعلم انك تسمعني.. ولكن لا اعلم ان كنت تراني. فانا اراك بكل اللحظات. صورتك لم ولن تغيب. ان كنت تراني فاجمعنا. كما كنت تُحب. المهم انك موجود علمهم معنى الحب فاستاءوا بعد رحيلك وما علموا إنك باقٍ فمن ينسى لا يدرك معنى شيء من هذا: من رحل وبقيَّ.. من زرع رحيق الازهار.. من عاش ليسعد من حوله.. من اسقى المشتاق حنان.. ابي انت حبيبي الى الابد”.

ونشر صورة له برفقة شقيقته غنوه ووالده، وعلق عليها قائلًا: “اخبروني كيف يكون المرأ بِلا عنوان.. كالعلقم كان رحيلك. دموعي تخلط حبري وتعثر مرور قلمي بين سطوري.. كي يكتب عن المي.. كي انسف حلمي بان تبقى.. سنتان وانت صباحي المشرق.. سنتان وانا جليسك.. سنتان وانت معلمي.. سنتان وانت حناني.. سنتان وانت علمي.. سنتان وانت رفيقي وصديقي وحبيبي. ولكن ما يعزيني انك كل السنين كنت وما زلت وستبقى بكل اللحظات اباً و صديقاً ونفساً يهب الروح لحياتي. سأقول لك ما قلته لأمي سابقاً. كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيي كيف”.

يذكر أن الفنان ملحم بركات توفي، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ71 عاماً.