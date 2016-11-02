اصابة جديدة في الركبة تبعد اينجس لاعب ليفربول حتى نهاية الموسم

لندن – رويترز

قال نادي ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاربعاء إن المهاجم داني اينجس سيغيب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لثاني اصابة خطيرة في الركبة خلال مسيرته.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 24 عاما خلال قتال على الكرة في الفوز 2-1 على توتنهام بكأس رابطة الاندية الانجليزية الاسبوع الماضي ويحتاج الى جراحة لعلاج غضروف تالف في الركبة اليمنى.

وسيغيب لمدة تتراوح بين سبعة وتسعة أشهر بعد خضوعه لجراحة اليوم الاربعاء.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول لموقع النادي على الانترنت “الحزن يعتصرنا فهو لاعب رائع وعمل بجد وكان يستحق حظا افضل من ذلك.”

وتابع “جاءت الاصابة بسبب شخصية اللاعب المقاتلة داخل وخارج الملعب حيث اصيب في ركبته وهو يحاول استعادة كرة بشجاعة لصالح فريقه.”

وكان اينجس قد استعاد لتوه لياقته الكاملة وشارك في مباراتين كبديل هذا الموسم بعدما غاب عن معظم فترات الموسم الماضي عقب اصابة في الركبة اليسرى في اول مران تحت قيادة كلوب.

ورفض ليفربول العديد من العروض التي جاءت للاعب قبل انطلاق الموسم الجاري بعدما عاد من الاصابة قبل الموعد المقرر ليشارك كبديل أمام وست بروميتش البيون في اخر مباراة لهم الموسم الماضي.