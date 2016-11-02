الدوري الأرجنتيني يشهد رحيل ثلاثة مدربين عن مناصبهم دفعة واحدة

بوينس آيرس – د ب أ

شهدت الساعات القليلة الماضية رحيل ثلاثة مدربين في مسابقة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم دفعة واحدة عن مناصبهم.

وأقيل فيرناندو كيروش مدرب نادي ألدوسيفي من منصبه بسبب سوء النتائج، كما لقى جابرييل ستشورير نفس المصير مع سارمينتو بعد تراجع أداء الفريق، بالإضافة إلى رحيل ليوناردو ماديلون عن نادي يونيون بمحض إرادته.

وكان كيروش قد ارتقى بألدوسيفي قبل عامين لدوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخه، ولكنه الآن يحتل المركز 28 في جدول ترتيب المسابقة، التي تضم 30 ناديا، برصيد ست نقاط حصدها من ثماني مباريات.

وعلى جانب آخر، يمر نادي سارمينتو بظرف دقيق للغاية، حيث يحتل المركز 27 في الدوري الأرجنتيني برصيد ست نقاط ويصارع من أجل البقاء.

وجاء رحيل ستشورير بناء على اتفاق بينه ورئيس النادي فيرناندو تشيوفالو، ليبرز اسما المدربان فاكوندو سافا وإدواردو دومينجيز كبديلين محتملين لخلافته.

وقرر ماديلون الرحيل عن يونيون رغم رغبة الجماهير ومسؤولي النادي في استمراره في منصبه.

واتخذ ماديلون قراره بالرحيل بعد خروج يونيون من دور الثمانية لبطولة كأس الأرجنتين أمام ريفر بليت.