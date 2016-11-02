أرسنال ينتفض ويفوز 3-2 ليتأهل لدور 16 في دوري الأبطال

صوفيا – رويترز

سجل مسعود أوزيل هدف فوز رائعا قرب النهاية ليعوض أرسنال تأخره بهدفين ويهزم لودوجورتس العنيد 3-2 الثلاثاء ليضمن التأهل لدور 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولتين على النهاية.

ويتقاسم النادي اللندني الذي بلغ أدوار خروج المهزوم في البطولة للموسم 17 على التوالي وباريس سان جيرمان – الذي تأهل أيضا بفوزه 2-1 على مضيفه بازل – صدارة المجموعة الأولى ولكل منهما عشر نقاط من أربع مباريات. ويملك لودوجورتس وبازل نقطة واحدة.

وافتتح البرازيلي غير المراقب جوناثان كافو التسجيل للفريق البلغاري من مدى قريب محرزا هدفه الثاني في دوري الأبطال ولم يترك فرصة لحارس أرسنال ديفيد أوسبينا عقب ركلة حرة نفذها واندرسون.

وبعد ثلاث دقائق أخرى تمكن كافو من مراوغة كيران جيبز وأرسل كرة عرضية إلى المهاجم الروماني كلاوديو كيسيرو الذي ضاعف تقدم لودوجورتس مثيرا حماس الجماهير باستاد فاسيل ليفسكي.

وقلص جرانيت تشاكا – الذي عاد لتشكيلة أرسنال بعد أن نفذ عقوبة إيقاف محلية – الفارق للفريق الانجليزي في منتصف الشوط الأول.

وجعل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو النتيجة 2-2 قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول بعدما نجح في الوصول للكرة قبل الحارس ميلان بوريان عقب تمريرة عرضية من آرون رامسي ليضعها برأسه في الشباك.

وكاد لودوجورتس أن يستعيد تقدمه في الشوط الثاني لكن أوسبينا أبلى بلاء حسنا في إبعاد تسديدتين لمنافسع واندرسون وكان لأوزيل – الذي سجل ثلاثية في فوز ارسنال 6-صفر على الفريق البلغاري قبل أسبوعين – الكلمة الأخيرة.

وتلقى أوزيل الكرة في منتصف ملعب لودوجورتس ورفعها من فوق الحارس المتقدم بوريان قبل أن يتجاوز اثنين من المدافعين ويسجل بهدوء في الشباك الخالية.

وقال أرسين فينجر مدرب أرسنال “سبق لي القول إن لودوجورتس يملك فريقا جيدا جدا. كنت سعيدا بقدرتنا على التعادل قبل نهاية الشوط الأول.”

وأضاف “الآن سنواجه باريس (سان جيرمان) على أرضنا ولدينا فرصة لتصدر المجموعة.”

وقبل زيارة الغريم المحلي توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الممتاز قرر أرسين فينجر مدرب ارسنال ترك العديد من لاعبيه المهمين بينهم ثيو والكوت وسانتي كازورلا وهيكتور بليرين وناتشو مونريال في لندن.

وقال رامسي “من الرائع العودة للتشكيلة بعد غياب طويل. من المهم الحفاظ على هذا النسق. نحن نتطلع إلى مباراة القمة.”

ويلعب لودوجورتس مبارياته الأوروبية في العاصمة البلغارية صوفيا لأن ملعبه الذي تبلغ سعته تسعة آلاف في بلدة رازجراد الصغيرة بشمال شرق البلاد لا يفي بمعايير البطولات القارية.