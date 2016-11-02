ثلاثة مستشفيات في إنجلترا تلغي العمليات بسبب فيروس كمبيوتر

لندن – رويترز

قال صندوق تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية إن العمليات المقررة ومواعيد العيادات الخارجية ألغيت في ثلاث مستشفيات بشمال إنجلترا بسبب فيروس كمبيوتر أصاب شبكة للخدمات الصحية على الإنترنت.

وفي منشور على موقعه الإلكتروني وصف صندوق مؤسسة شمال لينكولنشاير وجوول التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية الهجوم بأنه “واقعة كبرى” وأضاف أنه ألغى جميع العمليات المقررة ومواعيد العيادات الخارجية والإجراءات التشخيصية المقررة اليوم الأربعاء.

وأضاف على موقعه الإلكتروني “أصاب فيروس نظامنا الإلكتروني يوم الأحد 30 أكتوبر واتخذنا القرار عقب استشارة الخبراء بإغلاق أغلب أنظمتنا كي يتسنى لنا عزله وتدميره.”

وجرى تحويل بعض المرضى بمن فيهم من يعانون من حالات صدمة كبرى ونساء في مرحلة المخاض إلى مستشفيات أخرى.

ولم يتضح ما إذا كان الفيروس نتج عن هجوم لكن الولايات المتحدة وكندا أصدرتا في وقت سابق هذا العام تحذير مشتركا نادرا بخصوص الإنترنت من زيادة في هجمات الابتزاز التي تصيب الكمبيوتر بفيروسات تعرف بفيروسات الفدية التي تشفر البيانات وتطلب أموالا لفك تشفيرها.

وفيروسات الفدية هي برمجيات خبيثة تغلق البيانات في أجهزة الكمبيوتر وتترك رسائل تطالب بأموال لاستعادتها. وفي مارس آذار دفع مستشفى تابع للكنيسة المشيخية في هوليوود فدية قدرها 170 ألف دولار لاستعادة الوصول إلى أنظمته.