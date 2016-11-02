تركيا: نشر قوات عند الحدود مع العراق إجراء احترازي وليس تهديدا

اسطنبول- رويترز- قال نائب رئيس وزراء تركيا الأربعاء إن تعزيزا عسكريا على الحدود مع العراق إجراء احترازي وليس تهديدا وحث الحكومة في بغداد على تخفيف التوترات بعد أن حذرت تركيا من أنها ستدفع ثمن أي توغل.

وتتقدم قافلة من الدبابات والمركبات المدرعة التركية صوب بلدة سيلوبي القريبة من الحدود العراقية وقد تزامن نشرها مع عملية عراقية لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الموصل بشمال العراق.

وتخشى تركيا التي تقطنها أغلبية سنية من أن تثير الفصائل الشيعية العراقية المشاركة في هجوم غربي الموصل اضطرابات طائفية وتشعر بقلق أيضا من محاولة مقاتلي حزب العمال الكردستاني من إقامة موطئ قدم لهم في مكان قريب من حدودها

وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء من أن بغداد سترد على أي انتهاك لأراضيها.

وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي لمحطة (إن تي في) “أرى أن تصريحات العبادي تجاوزت الحد، يجب على العبادي أن يدلى بتصريحات تخفف من التوتر.. إننا مضطرون لاتخاذ إجراءات للحماية من التهديدات عبر الحدود التركية.

“إنه إجراء احترازي أكثر من كونه تهديدا”.