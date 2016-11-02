ميركل تعتبر حملة قمع وسائل الاعلام في تركيا “مقلقة للغاية”

برلين- أ ف ب- وصفت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاربعاء الخطوات التي قامت بها حكومة تركيا في الاونة الاخيرة ضد وسائل الاعلام بانها “مقلقة للغاية” واعتبرت انه ستؤثر على مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي في برلين، “بالنسبة لي وللحكومة باكملها فانه من المقلق للغاية تقييد حرية الصحافة والتعبير مرارا وتكرارا”.

واضافت بعد اعتقال السلطات التركية عشرات الصحافيين والاداريين في صحيفة “جمهوريت”، “واخر مثال على هذا التوجه المحزن للغاية ما حدث لصحافيي ورئيس تحرير جمهوريت”.

وتابعت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السويسري يوهان شندلر-امان “لدينا شكوك كبيرة في تطابق ذلك مع القوانين”.

واكدت “نحن نؤكد للصحافيين تضامننا معهم ومع جميع الذين، ورغم الظروف الصعبة، ينشطون في تركيا في حرية الصحافة والتعبير” مضيفة ان السفير الالماني زار غرفة تحرير جمهوريت الثلاثاء.

وقالت ان هذه القضية “سيكون لها دور رئيسي في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، ولذلك فان الوضع مقلق”.