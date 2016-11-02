الدفاع العراقية تعلن تدمير 20 مركبة وشبكة أنفاق لتنظيم الدولة في الموصل

العراق- الأناضول- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، تدمير 20 مركبة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الموصل (شمال) من قبل طائرات التحالف الدولي إلى جانب عدد من الأنفاق الأرضية التي تستخدم من قبل مسلحي التنظيم.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء وصل الأناضول نسخة منه، إن “طائرات التحالف الدولي وجهت ضربات جوية، دمرت خلالها 20 عجلة (مركبة) مع شبكة أنفاق في مدينة الموصل بواقع ست ضربات جوية”.

ولم يشر البيان إلى خسائر في صفوف تنظيم الدولة “داعش”.

من جهته، اعتبر اللواء الركن المتقاعد عبد الكريم خلف الخبير في الشؤون العسكرية العراقية، الأربعاء، أن شبكة الأنفاق التي أنشأها “داعش” في الموصل “تشكل أحد التحديات الكبيرة للقوات الأمنية”.

وأضاف خلف في تقييمه لتقدم القوات العراقية باتجاه مركز الموصل، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، أن “هناك تحديات تواجه القوات الأمنية، أبرزها شبكة الأنفاق الأرضية، ومنظومة الموانع الخاصة بالعبوات الناسفة والألغام”.

وأوضح خلف أن “تنظيم داعش أنشأ عددا (لم يحدده) من الأنفاق في أحياء الموصل، بأطوال 10 – 15 كم وبعمق 10 أمتار”.

وأشار إلى أن “القوات الأمنية قد تدخل أحد الأحياء، ويتم مهاجمتها من الخلف عبر الأنفاق وإيقاع خسائر بين صفوفها”.

وتابع أن “الشيء المقلق الآخر هو شبكة الموانع التي أنشأها تنظيم داعش، وهي عبارة عن مناطق مفخخة بالعبوات الناسفة والألغام”.

ولفت إلى “القوات الأمنية تخطت حاليا المراحل النهائية الخاصة بتحرير المناطق والأقضية الكبيرة خارج مركز مدينة الموصل”.

وانطلقت الحملة العسكرية لتحرير الموصل، فجر يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهي الأكبر منذ اجتياح “داعش”، شمالي وغربي البلاد وسيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف 2014.

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة تنظيم داعش. وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم المتشدد في الموصل قبل حلول نهاية العام الحالي، وهي آخر المعاقل الرئيسية للتنظيم في العراق.