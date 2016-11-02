خامنئي يصف مستوى مناقشات الحملة الانتخابية الأمريكية بأنه “كارثي”

طهران- أ ف ب- اعتبر المرشد الاعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي ان المناقشات بين المرشحين للرئاسة الأمريكية تظهر المستوى “الكارثي” للسياسة الأمريكية واوصى بعدم إجراء أي مفاوضات جديدة مع واشنطن.

وقال خامنئي في خطاب نقله موقعه إن “هذين المرشحين (هيلاري كلينتون ودونالد ترامب) يظهران الحقيقة الكارثية التي تتعدى حتى ما كنا نقوله. تصريحاتهما هي دليل على القضاء على القيم الانسانية في الولايات المتحدة”.

واضاف ان “سحق القيم الانسانية وحقوق الانسان والتمييز والعنصرية هي واقع المجتمع الأمريكي اليوم”.

أدلى خامنئي بخطابه في حين تحتفل إيران مثل كل عام يومي الثالث والرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر بذكرى قيام طلابها باحتجاز أكثر من 50 شخصا رهائن طيلة 444 يوما في السفارة الأمريكية في طهران، مطالبين بتسليم الشاه الذي استضافته الولايات المتحدة بعد اطاحته قبل ذلك ببضعة اشهر.

وقال خامنئي إن استمرار القيود المصرفية على إيران رغم رفع العقوبات الدولية بعد الاتفاق النووي مع القوى العظمى يؤكد أن الولايات المتحدة ليست أهلا للثقة.

وقال “هناك اشخاص يقترحون هذه الفكرة الخطيرة بانه اذا ساومنا مع الولايات المتحدة فان مشكلات بلادنا ستحل (…) الاتفاق النووي وموقف الولايات المتحدة هما مثال يبرهن على أن هذا غير صحيح”.

رغم رفع العقوبات الدولية عن إيران في كانون الثاني/ يناير لا تزال واشنطن تفرض عقوبات عليها تتعلق باتهامها بانتهاك حقوق الانسان وتطوير صواريخ بالستية، ما يعيق عودتها إلى النظام المصرفي العالمي.

وقال خامنئي انه لا يرى فائدة من عقد مفاوضات مع واشنطن بشأن نزاعات المنطقة.

وقال “يقول البعض إن علينا أن نتفاوض ونتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وحزب الله في لبنان والعراق وأفغانستان واليمن وحتى شؤوننا الداخلية. التفاوض مع الولايات المتحدة لن يحل المشكلات. اولا لانهم يكذبون، فهم لا يفون بالتزاماتهم، ويخدعون الغير. وثانيا لان الولايات المتحدة نفسها تعاني من أزمة”.