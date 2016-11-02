مقتل عنصر بارز في “القاعدة” في غارة جوية أميركية في سوريا





واشنطن- أ ف ب- اعلنت وزارة الدفاع الاميركية الاربعاء ان عنصرا من “القاعدة” يرتبط بالقيادة العليا في التنظيم قتل الشهر الماضي في سوريا في غارة بطائرة بدون طيار.

وقال الكابتن جيف ديفيز، المتحدث باسم الوزارة، ان الضربة التي نفذت في 17 تشرين الاول/اكتوبر قرب مدينة ادلب شمال غرب سوريا، قتلت حيدر كيركان “الذي كان يعتزم تخطيط وشن هجمات ضد الغرب”.

وأضاف ان كيركان “كان عنصراً مخضرماً وخبيراً في “القاعدة” في سوريا، وكان يرتبط بعلاقات مع كبار قادة “القاعدة”، ومن بينهم اسامة بن لادن نفسه، وكان كبير مخططي الهجمات الارهابية الخارجية لتنظيم “القاعدة” في سوريا”.

ولم يكشف ديفيز عن اي من مخططات كيركان.

وفي الاسابيع الاخيرة استهدف الاميركيون عناصر اخرين في تنظيم “القاعدة”.

وفي 23 تشرين الاول/اكتوبر استهدفت طائرات بدون طيار اثنين من زعماء القاعدة في افغانستان.

ورغم ان المسؤولين الاميركيين لم يؤكدوا مقتل احد، الا انهم واثقون من ان الضربات ادت الى مقتل فاروق القحطاني، امير تنظيم “القاعدة” في شمال شرق افغانستان، ونائبه بلال العتيبي.

وفي 21 تشرين الاول/اكتوبر قتل خمسة من عناصر تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” في اليمن في غارة اميركية من بينهم زعيم التنظيم المحلي ابو هادي البيحاني، بحسب ديفيز.

واضاف ديفيز ان “القاعدة لا تعترف بالحدود عندما تتامر لشن هجمات ارهابية ضد الغرب، وسنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لتعقب والقضاء على قادتها ومقاتلين وخلاياها التي تخطط لشن هجمات خارجية”.