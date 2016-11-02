أوباما يوجه انتقاداً غير مباشر لمدير “اف بي اي”





واشنطن- أ ف ب- وجه الرئيس الاميركي باراك اوباما انتقادا مبطنا لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي اي” جيمس كومي الاربعاء، قائلا ان التحقيقات يجب ان لا تتم وفقاً “لإساءات مبطنة” او “معلومات غير مكتملة”.

واضاف اوباما، في مقابلة مع موقع “ناوذيس نيوز″ الاخباري، في اول تصريحات له منذ اعلان كومي الجمعة بان مكتبه اكتشف مجموعة جديدة من الرسائل الالكترونية، التي يمكن ان تكون متعلقة بتحقيق سابق مع المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وتابع اوباما قبل ان يوجه انتقاده المبطن لكومي على تعامله مع القضية دون ان يكشف عن اسمه “لقد قمت بجهد كبير لكي اضمن ان لا ابدو وكأنني اتدخل”.

واضاف “اعتقد ان هناك عرفاً بانه عندما تكون هناك تحقيقات فاننا لا نتصرف طبقاً لإساءات مبطنة، نحن لا نعمل على اساس معلومات غير مكتملة، ولا نعمل على اساس تسريبات”.

وتعرض كومي لانتقادات شديدة من الديموقراطيين بسبب اعادة فتحه التحقيق مع كلينتون قبل وقت قصير من انتخابات الرئاسة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر دون أن يعلم ما إذا كان للرسائل الالكترونية علاقة بها.

واعتبر اعلان كومي خروجاً على سياسة وزارة العدل بعدم التعليق على التحقيقات الجارية او التصرف قبل فترة قصيرة من الانتخابات بشكل يمكن ان يؤثر على نتائجها.

وفي الخامس من تموز/يوليو اعلن كومي ان مكتبه يوصي بعدم ملاحقة كلينتون بعد تحقيق مطول، الأمر الذي كررته وزارة العدل.

وقال اوباما “نحن نعمل على اساس قرارات حقيقية يتم اتخاذها”.

وأضاف “عندما تم التحقيق في هذا الامر بشكل دقيق المرة الماضية، خلص “اف بي اي”، وخلصت وزارة العدل وخلصت تحقيقات الكونغرس المتعاقبة إلى انها (كلينتون) ارتكبت بعض الاخطاء لكن ليس هناك ما يدعو الى ملاحقتها قضائيا”.

ولم يقدم كومي موعداً زمنياً للانتهاء من مراجعة الرسائل الالكترونية.

ويدقق عناصر “اف بي اي” في مئات الاف الرسائل الالكترونية التي تم العثور عليها في جهاز كمبيوتر محمول أخذ من تحقيق منفصل مع انتوني وينر زوج هوما عابدين مساعدة كلينتون المقربة.