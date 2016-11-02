الدبلوماسية الكندية ستبحث حالة المدون رائف بدوي مع مسؤول سعودي





اوتاوا- أ ف ب- اعلنت الخارجية الكندية الاربعاء ان الحكومة ستبحث وضع المدون السعودي رائف بدوي المسجون في السعودية منذ 2012، مع رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية.

وسيتم بحث ملف بدوي، الذي لجأت زوجته انصاف حيدر وابناؤها الثلاثة الى مقاطعة كيبيك الكندية، الخميس بين وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون وبندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية الذي يزور كندا منذ الاربعاء.

وقال الوزير الكندي عشية الاجتماع “ان حقوق الانسان العالمية يمكن ان تحرز تقدما في العالم بما فيه المملكة السعودية، عبر الالتزام والحوار الصريح”.

وحكم على بدوي في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بالسجن عشر سنوات والف جلدة بعد ادانته بتهمة “الاساءة للاسلام”.

وكان تلقى 50 جلدة في كانون الثاني/يناير 2015، لكن تم تعليق باقي حصص الجلد الاسبوعية، بعد حملة احتجاج عالمية.

وكان بدوي طلب على مدونته على الانترنت بانهاء نفوذ رجال الدين في المملكة السعودية التي تعتمد المذهب الوهابي.

ومن المقرر ان يشارك الوزير الكندي ورئيس هيئة حقوق الانسان السعودية في حوار مع مسؤولي منظمات حقوقية ومن المجتمع المدني في كندا، بحسب بيان للوزارة.

وأضاف المصدر انه بهذه المناسبة يريد الوزير الكندي ان تنخرط “السعودية اكثر في حوار مفتوح بشان العديد من المسائل المرتبطة بحقوق الاشخاص بما فيها قضية المدون السعودي رائف بدوي”.

ونظم الاربعاء اجتماع اول بشأن اهمية المراة كمحرك للتغيير بمشاركة وزيرتي التنمية الدولية وأوضاع المرأة الكنديتين ماري كلود بيبو وبيتي هاجو ورئيس هيئة حقوق الانسان السعودية.