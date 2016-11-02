الحكم بالسجن على طالب لجوء في ألمانيا لإدانته بإضرام حريق في نُزُل للاجئين





رافنسبورج (ألمانيا)- د ب أ- أصدرت محكمة المانية في مدينة رافنسبورج بألمانيا، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة سبعة أعوام وتسعة أشهر لإدانته بإضرام حريق في نُزُل للاجئين بولاية بادن فورتمبرج.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أنه ثبت لديها أن الجاني اقدم بمحض ارادته ساعة الجريمة في آذار/مارس الماضي على قتل العديد من طالبي اللجوء الذين كانوا نياما في المبنى وقت وقوع الجريمة.

وقد أدانته المحكمة بالشروع في قتل 26 شخصاً، وبمحاولة إشعال حريق خطير ومحاولة إحداث إصابات بدنية.

كان الادعاء العام توقع أن يكون الدافع وراء الجريمة مخاوف لدى الجاني من الاضطهاد، ما ولَّدَ لديه نية للانتحار، غير أن خبيراً نفسياً نفى إصابة المتهم بمرض نفسي، ورأت المحكمة أن الجاني ارتكب جريمته بدافع اليأس من وضعه المعيشي.

وكان المتهم30/ عاما/ أبطل عمل اجهزة التحذير من وجود حريق قبل الشروع في إضرام النار في ملابس وأوراق داخل المبنى، غير أن سكانا مجاورين لاحظوا الحريق الأمر الذي أسهم في إنقاذ سكان المبنى الـ26 وبينهم عشرة أطفال.