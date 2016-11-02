﻿أردوغان ضيفا على شاشة «الجزيرة» الليلة في أولى حلقات برنامج «المقابلة» مع علي الظفيري

الدوحة ـ «القدس العربي»: سيطل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قصره الرئاسي في مدينة إسطنبول مجددا على جمهور الجزيرة وهذه المرة في أولى حلقات برنامج «المقابلة مع علي الظفيري».

علي الظفيري الذي تخلى عن برنامجه السابق «في العمق» سيناقش في الحلقة التي تعرض مساء اليوم الخميس الرئيس التركي في جزئين، الأول ظروف نشأته، وذكرياته في مدينة اسطنبول، وأولى محطات نشاطه الطلابي، ودخوله المبكر إلى عالم السياسية، بينما يركز الجزء الثاني من المقابلة على أهم المحطات السياسية التي خاضها وحزبه، واستعراض وجهة نظره حول أهم المواقف السياسية داخليا وخارجيا.

ويشكل البرنامج بانطلاقته اليوم محطة جديدة للإعلامي علي الظفيري بعد برنامجه الحواري «في العمق»، الذي أطل منه الظفيري أسبوعيا على المشاهد العربي منذ 2009. وربط بعض المعلقين بين فكرة برنامج علي الظفيري وسلفه السابق سامي كليب الذي كان يقدم برنامج زيارة خاصة على مدى سنوات عدة حيث أوجه تشابه عدة بينهما.

ويأتي برنامج «المقابلة» ضمن البرامج الجديدة التي أطلقتها قناة الجزيرة تزامناً مع الذكرى العشرين لانطلاقتها، ويستضيف البرنامج شخصيات سياسية وفكرية وأصحاب خبرات، من صناع قرار وكتاب وفنانين وغيرهم، ليطلع المشاهد على خلاصة تجارب تستحق الذكر والمتابعة.

ويضيف البرنامج حسب وصف إدارة المحطة، لمحة شخصية تعرف بحياة الضيف في كل حلقة، في حوار يمزج بين الشخصية وأهم الأفكار والأعمال التي ارتبطت بها.

وتتضمن الحلقات تقارير عن الضيف، وأهم المحطات والمواقف التاريخية التي ارتبط به، ويحرص البرنامج على إظهار صورة جمالية في الحلقات، تتناسب مع الرسالة المتجددة لقناة الجزيرة وبرامجها في الجمع بين المتعة والفائدة للمشاهد.

ويُعرض برنامج «المقابلة مع علي الظفيري» كل خميس في العاشرة مساء، ويُعاد ظهر الجمعة الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما انطلقت أولى حلقات برنامج «مغتربون» الذي يرصد قصص النجاح ضمن الدورة البرامجية الجديدة للجزيرة، وبالتزامن مع الذكرى العشرين لانطلاقتها. ويستعرض البرنامج الجديد في كل حلقة من حلقاته تجربة لشخصية عربية حققت النجاح في بلد الاغتراب، ويروي في قالب وثائقي التحديات والصعاب التي واجهت الضيف.

ويرافق البرنامج الضيف إلى أماكن ومرافق وأحياء في المدينة التي يعيش فيها، أو التي خاض بها أبرز معارك اغترابه لتتبع خطواته الأولى، ويعرض أهم المواقف التي جابهها في سنوات غربته الأولى، ليضعه في ذات المكان والبيئة ويستفز ذاكرته وشجونه ليحكي هناك أبرز وأهم تحدياته مع الغربة. وتزور كاميرا البرنامج مكان عمل الضيف، ويتعرف المشاهدون على حياته العملية، والإنجاز الذي حققه.

وتتناول الحلقة الأولى من البرنامج قصة الدكتور محمد القماطي، أحد أبرز علماء البصريات والنانو تكنولوجي في العالم، ورئيس المؤسسة البريطانية لعلوم التقنية والحضارة، وصاحب براءات اختراع كثيرة مسجلة باسمه، منها مجهر التحليل متعدد الأطياف، وحاصل على وسام رفيع من ملكة بريطانيا.