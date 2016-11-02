﻿رغم تقديم واشنطن التهاني لانتخاب عون فإنها ستجري مراجعة لمعوناتها للبنان

واشنطن – «القدس العربي» : اتصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس بالرئيس اللبناني المنتخب ميشال عون وهنأه على انتخابه، وأكد التزام الولايات المتحدة بمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة الأمريكية أنه بعد انتخاب الرئيس اللبناني يمكن التحرك نحو الأمام.

وأكد الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن الوزير كيري أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. ورفض الناطق ان يعلق على دعم أمريكا لاختيار الحريري لرئاسة الوزراء وقال إن الولايات المتحدة لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وكان قد قال أمس الأول بعد انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للبنان قدمت الولايات المتحدة تهانيها للشعب اللبناني على انتخاب الرئيس وفقا للدستور اللبناني. وأضاف الناطق باسم الخارجية الأمريكية أن لبنان خرج من سنوات الجمود وسيستعيد عمل الحكومة لبناء مستقبل آمن ورغيد لكل اللبنانيين.

وعندما يتم تشكيل حكومة لبنان الجديدة فإننا نتطلع لكل الأطراف ان يحترموا التزامات لبنان الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن الدولي 1559 و1701.وان الولايات المتحدة ستستمر بالوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب اللبناني لدعم استقلال وسيادة وأمن واستقرار لبنان.

وحول موقف الخارجية الأمريكية من انتخاب عون قال كيربي: إننا ننظر إلى القادة اللبنانيين لتشكيل حكومتهم الجديدة وفقا للدستور. ونتوقع من كل الأطراف اللبنانية باحترام التزامات لبنان الدولية. وان مصالحنا المشتركة تكمن في استقرار وأمن وسيادة لبنان. ولقد عبر الشعب اللبناني وأنتخب الرئيس الجديد ونتطلع للمضي للأمام لحماية مصالحنا في لبنان لتحقيق النجاح لمستقبل لبنان. وان ما يهمنا ان يتخذ الرئيس المنتخب القرارات التي عليه اتخاذها وسنراقبه ونراقب أعماله والى اين يريد ان يتجه بلبنان. ان لبنان كان بحاجة إلى رئيس لأكثر من عامين ولهذا سنرى كيف ستسير الأمور.

وعندما سئل هل لديهم أي قلق حول علاقات الرئيس عون مع حزب الله أجاب الناطق: اننا نعي تأييد حزب الله لعون و ما يزال حزب الله منظمة ارهابية اجنبية. ونحن لا نغفل ذلك الأمر لأننا نشعر بالقلق العميق حيال حزب الله وما يقوم به في المنطقة. لكننا سنحكم على الرئيـس الجـديد من حـيث اتخـاذه لقراراته للمضي للأمـام وأعمـاله في تشـكيل حكـومته ومن ثـم قيادتـها.

وحول لعب حزب الله دورا أكبر من الماضي في ظل رئاسة عون قال: من الواضح أننا لا نفضل مثل هذه النتيجة ولكننا سنحكم عليه من قراراته التي سيتخذها والأعمال الذي سيقوم بها والى أين سيأخذ لبنان ومستقبل لبنان. وخاصـة انه ليـس عضوا في حزب الله ولا نعـرف مدى تأثير حزب الله عليه.

ونفى كيربي أي تدخل امريكي في تلك الانتخابات. وحول تصريحات علي ولايتي مستشار خامنئي ان انتخاب عون كرئيس للبنان هو انتصار لإيران وحلفائها علق: نأمل أن يكون هذا الانتخاب انتصارا للشعب اللبناني. وأشار إلى أن المساعدات للبنان سيجري مراجعتها دوريا.