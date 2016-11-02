﻿الجزائر: الزعيم الجديد لحزب الأغلبية يؤكد أن بوتفليقة سيقف على قدميه خلال أشهر! 

الجزائر «القدس العربي»: قال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ( الأغلبية) في الجزائر إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقف على قدميه خلال أشهر قليلة، مؤكدا أنه يتكلم كطبيب وليس كسياسي، وهي تصريحات تأتي أياما قليلة بعد بدء الحديث عن ولاية رئاسية خامسة، والتي كان ولد عباس السباق للدعوة إليها مباشرة بعد تعيينه أمينا عاما للجبهة خلفا لعمار سعداني.

وكان ولد عباس قد أدلى بتصريحات صحافية قال فيها إن وضع الرئيس بوتفليقة الصحي في تحسن، بدليل الزيارات الميدانية التي أضحى يقوم بها خلال الأيام الماضية، موضحا أنه بحكم تخصصه كطبيب يرى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتمكن من الوقوف على قدميه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أصيب بجلطة دماغية في أبريل/ نيسان 2013، مما استدعى نقله على جناح السرعة إلى مستشفى فال دوغراس الباريسي، ليقضي هناك أكثر من 80 يوما، قبل أن يعود إلى أرض الوطن على كرسي متحرك، ورغم ذلك فقد تقرر أن يترشح لولاية رئاسية رابعة.

ورغم أن الفريق الرئاسي كان محرجا من هذا الموضوع وتحاشى في وقت أول إظهار الرئيس فوق كرسي متحرك إلا أنه تجاوز هذه العقدة يوم الانتخابات الرئاسية، إذ ظهر الرئيس فوق كرسي متحرك وهو ينتخب، وكانت المحاولة الوحيدة لإظهار الرئيس واقفا هي عندما استقبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. ولكن تم في الأخير التخلي عن هذه الفكرة، فالرئيس منذ إصابته بالجلطة الدماغية فقد الكثير من وظائفه، وتحول الاهتمام كله إلى إظهار الرئيس يحرك إحدى يديه، أما يده الثانية فكان بالكاد يحركها، لكن خلال خرجاته الأخيرة والتي بدا فيها وقد تحسنت صحته، مثل تدشينه لدار الأوبرا الجديدة، إذ ظهر الرئيس وهو يصفق على العرض الذي قدم بمناسبة حضوره.

ظهور الرئيس المتكرر في ظرف أيام، فهم على أنه رسالة موجهة لأطراف، عدة خاصة تلك التي كانت تشكك في صحة الرئيس، وفي قدرته على تسيير شؤون الدولة، كما أن هذا الظهور المنكرر يأتي في وقت بدأ فيه الحديث عن ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. رغم أن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة لن يحل قبل 2019، لكنها أشبه برسالة إلى الحلفاء قبل الخصوم مفادها أنه باق في الحكم مدى الحياة، وحتى وإن كان التعديل الدستوري قد حدد الولايات الرئاسية باثنتين، فإن الدستور لا يطبق بأثر رجعي، وبالتالي يحق لبوتفليقة الترشح لولاية واحدة على الأقل، لأن الولاية الحالية يمكن احتسابها كولاية أولى وتكون أمامه فرصة الترشح لثانية، ويمكن احتسابها كولاية صفر لأن الانتخابات الرئاسية جرت في 2014، والدستور لم يعدل حتى فبراير/ شباط 2016.