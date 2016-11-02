﻿هند الفايز خسرت مواجهتها القضائية مع وزير الداخلية القوي في الأردن

عمان – «القدس العربي» : ردت محكمة الاستئناف الأردنية أمس الطعون التي تقدمت بصحة نيابة ممثلي دوائر بدو الوسط في الانتخابات الأخيرة دون الإعلان عن تعليل أسباب الرد في القضية التي شغلت الرأي العام من العشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. السلطات كانت قد أعلنت سرقة صناديق اقتراع في هذه الدائرة التي شهدت تجاذبا اجتماعيا وسياسيا بين أطراف عدة.

القضية انتهت برد سبعة طعون تم دمجها مع أبرزها للمعارضة المعروفة هند الفايز التي اتهمت علنا وزير الداخلية سلامة حماد بالمسؤولية عن فقدان صناديق الاقتراع في بدو الوسط إصرارا على إسقاطها في الانتخابات .

القضية كانت قد أثارت الكثير من الجدل في الواقع المحلي خصوصا بعدما أعلنت هيئة الانتخاب المستقلة سرقة بعض الصناديق أثناء العملية الاقتراعية وهي المسألة التي لم تعلن بعد نتائج التحقيق فيها.

وكانت سلطات القضاء قد ردت ثلاثة طعون أخرى في بعض الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يسدل الستارة على التشكيك في شرعية الانتخابات ويمنح أعضاء البرلمان الجديد فرصة العمل باسترخاء خصوصا وأن دورتهم العادية بصدد الانعقاد بتاريخ السابع من نوفمبر/ تشرين الـثاني الجـاري.

إسدال الستارة على ملف انتخابات بدو الوسط ينهي الجدل حول قضية إشكالية ويعزز القناعة بأن نسبة الاحتقان الناتجة عن من خسروا الانتخابات وطعنوا بنتائجها قد تكون أقل من نسبتها في حال العودة لخيار إجراء الانتخابات مجددا وإعادتها كما كان قد صرح رئيس الهيئة المستقلة الدكتور خالد الكلالدة .

بهذا المعنى يساعد القضاء السلطة في احتواء الأزمة في بعدها الاجتماعي في منطقة بدو الوسط على قاعدة الخيار الأقل كلفة بما أن الانتخابات انتهت والطرف الخاسر سيعتمد على ترويج الاتهامات جزافا بصرف النظر عن كل التداعيات .

السلطات كانت قد قدرت يوم الانتخابات الشهر الماضي أن إعادتها في بدو الوسط سينطوي على كلفة اجتماعية وأمنية تتجاوز كلفة من يتهمون وزارة الداخلية بالتدخل .

القضاء بهذه الحالة يرفض التعاطي مع الاتهامات لوزير الداخلية القوي سلامة حماد وهو أصلا ابن المنطقة وأحد أركان بنيتها العشائرية .

رد الفعل سيكون متوقعا عبر المزيد من التصعيد الاتهامي والتصريحات الخشنة التي يتوقع أن تصدر عن عضو البرلمان السابقة هند الفايز، وهنا تلاحظ جهات رسمية بأن الفايز التي صنفت نفسها مبكرا وبقرار ذاتي معارضة تتحرش بالحكومة والوزراء سياسيا ستبقى معارضة بكل الأحوال وبالتالي يخرج قرار الاستئناف المشار إليه هند الفايز وطعونها من المعادلة .

بدا لافتا أن القرار المتخذ قضائيا تجنب الجزئية المتعلقة بفقدان بعض الصناديق وفقا لسجلات ومحاضر تشير إلى أن الصناديق المفقودة لا تحتوي على أوراق اقتراع يمكنها أن تبدل أو تغير في النتائج.

في كل الأحوال ليس من وظائف القضاء الإجابة على الأسئلة حول الصندوق أو الصناديق المفقودة فهو يتعامل مع الطعون في الشكل والمضمون والإجراءات بما فيها التحقيقية لها علاقة بالسلطة التنفيذية أي الحكومة .

عموما يغلق قرار القضاء بخصوص انتخابات بدو الوسط ملف الطعون إلى حد كبير ويمهد الفرصة لانعقاد دورة البرلمان الجديد بعد أربعة أيام حيث خطاب العرش الملكي والانتخابات الداخلية لرئاسة مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم واللجان ورؤسائها .

في هذا الصدد تقلصت مستويات المنافسة في انتخابات مجلس النواب ويبدو أنها تقتصر حتى اللحظة على أربعة من أقطاب المجلس النيابي هم رئيس المجلس السابق عاطف الطراونة والمشرع البارز عبد الكريم الدغمي ورئيس كتلة الإصلاح الإسلامية الدكتور عبد الله العكايلة إضافة لنائب رئيس المجلس سابقا أحمد الصفدي .

المرشحون الأربعة في انتظار اللحظات الأخيرة حيث تحدد فرصهم وتقلصها أو تزيدها مستويات التحالف والاصطفاف بين الكتل البرلمانية الطارئة التي تم إعلان تأسيسها أو إدماجها فيما بينها لأغراض انتخابات رئاسة المجلس.

عند تضييق الحسابات وقراءة السيناريوهات العميقة في هذا الإطار يمكن القول الآن وقبل أربعة أيام من اليوم الموعود بأن فرصة رئاسة المجلس قد تنحصر بين المرشحين الصفدي والطراونة .