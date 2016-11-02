﻿«هنكل» الألمانية تبيع أحد مصانعها في الجزائر لمستثمرين محليين

الجزائر – د ب أ: أعلنت شركة «هنكل» الألمانية للمنظفات والكيميائيات أمس الأربعاء بيع مصنعها في مدينة عين تموشنت غربي الجزائر إلى مستثمرين محليين.

ولم تكشف الشركة، في البيان وزعته على وسائل الإعلام المحلية، عن قيمة الصفقة ولا هوية المستثمرين الذين اشتروا المصنع، ولكنها اوضحت أن عملية البيع جاءت بناء على رغبتها في إعادة توجيه استراتيجية استثماراتها في الجزائر.

كما نوهت إلى أن الملاك الجدد للمصنع التزموا بالحفاظ على الوظائف كاملة، وعددها 160 وظيفة، مع تطوير أنشطة جديدة، بما يسمح بخلق 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة جديدة.

وأكدت «هنكل» مواصلة استثماراتها في مصنعيها المتبقيين في الجزائر، موضحة أن المصنع الذي يقع بمدينة شلغوم العيد في ولاية ميلة شرق البلاد سيستفيد من برنامج استثماري بقيمة 6 ملايين يورو، بهدف تحسين آلية الإنتاج. في حين تم استثمار 20 مليون يورو لتوسعة مصنع مدينة الرغاية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر.