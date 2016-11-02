﻿ألمانيا: تكاليف أزمة اللاجئين تتجاوز تقديرات الحكومة

برلين – د ب أ: قرر مجلس الوزراء الألماني في جلسته الاسبوعية أمس الاربعاء منح حكومات الولايات هذا العام مخصصات إضافية بقيمة 2.55 مليار يورو لمواجهة أعباء أزمة اللاجئين، ومخصصات إضافية بقيمة 1.16 مليار يورو للعام المقبل.

جاء ذلك بناء على عملية تسوية لنفقات الولايات (16 ولاية)، ومن المنتظر أن يتم توفير هذه الأموال عبر توزيع ضريبة المبيعات. بذلك يبلغ إجمالي المساعدات التي حصلت عليها الولايات والبلديات من الحكومة المركزية هذا العام على خلفية أزمة اللاجئين، 9.5 مليار يورو، وذلك لأغراض منها تخفيف أعباء اللاجئين القُصَّر القادمين بدون مرافقين، بالإضافة إلى التوسع في دور الحضانة للأطفال والرعاية الأسرية، وتكاليف إيواء طالبي اللجوء المعترف بهم وحزمة الاندماج.

ووفقا لخطط الحكومة، فإن من المنتظر أن يصل إجمالي تكاليف أزمة اللاجئين بحلول عام 2020 إلى 24.5 مليار يورو.

وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قرروا في ايلول/سبتمبر 2015 أن تساهم الحكومة المركزية اعتبارا من مطلع 2016 في نفقات الولايات على طالبي اللجوء من لحظة تسجليهم إلى صدور القرار بشأن طلباتهم.

وفي ضوء ذلك سيصل متوسط النفقات الشهرية على كل لاجئ إلى 670 يورو شهريا، كما كانت الحكومة المركزية منحت الولايات دفعة مساعدات مقدمة سلفا للعام الحالي بقيمة ثلاثة مليارات يورو.

وتم الاتفاق على إجراء عملية حساب دقيقة للكشف عن التكاليف الفعلية التي تتحملها الولايات للاضطلاع بأعباء أزمة اللاجئين.

ودخل المانيا العام الماضي نحو 890 الف لاجئ فارين من الحروب الدائرة فى دول منطقة الشرق الاوسط والقارة الأفريقية بالاساس.