﻿قطر تتوقع التزاما كاملا من الشركات بنظام إصلاح الأجور مع نهاية العام

الدوحة ـ»القدس العربي» من سليمان حاج إبراهيم: أعلنت دولة قطر عن استكمال كافة الترتيبات لضمان دفع الشركات أجور العمال في موعدها، بعد مرور سنة من اعتماد تشريعات تؤكد على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات والهيئات بتنفيد الإجراءات التي قررتها الحكومة بهذا الخصوص واحترام حقوق العمال.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر الأثر الإيجابي لنظام حماية الأجور (WPS) الذي يلزم جميع أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية في الدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.

وتهدف هذه المبادرة إلى إنهاء ثقافة دفع الرواتب نقداً والتي قد تعرّضُ العمال إلى خطر الاستغلال أو تأخير الدفع.

وأضافت الوزارة في بيان لها حصلت «القدس العربي» على نسخة منه أن النظام الجديد يمكن السلطات القطرية من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم.

ووفقا لإحصائيات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن حوالي 38 ألف شركة في دولة قطر استكملت إجراءات الانضمام إلى نظام حماية الأجور.

وفي السياق ذاته، تعهدت الشركات المتبقية، والتي توظف 15 في المئة من إجمالي القوى العاملة في قطر، بالانضمام لنظام حماية الأجور، وهي حالياً في صدد العمل على استكمال كل المتطلبات والشروط.

ويستلم أكثر من 1.8 مليون عامل من أصل حوالي 2.1 مليون عامل في قطر رواتبهم عن طريق التحويل المصرفي.

ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن ينخفض عدد العمال الوافدين الذين لم يتم تسجيلهم في نظام حماية الأجور، حيث يعكف مفتشو وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تحديد الشركات التي لا تزال تعمل خارج نظام حماية الأجور بحلول نهاية العام 2016.

وأمس قال الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية «هنالك البعض من أصحاب العمل حول العالم يفضلون الدفع النقدي للرواتب لاستغلال العمال ذوي الدخل المحدود. ومن خلال تطبيق نظام حماية الأجور، تكون دولة قطر قد أنشأت سجلاً يضمن الشفافية وحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية».

ومنذ بدء تطبيق هذا النظام، تم تحرير 385 محضر ضبط كمخالفة ضد الشركات المسجلة بنظام حماية الأجور، حيث أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح ما بين 2000 الى 6000 ريال (نحو 1700 دولار أمريكي)، والحبس لمدة لا تزيد على شهر أو كلتا العقوبتين في حال عدم دفع الرواتب في موعدها.

وأشار الوزير إلى أنه في الوقت نفسه انخفضت نسبة الشكاوى المقدمة ضد أصحاب العمل في قطر بشكل كبير. وبلغ العدد الإجمالي للشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة منذ يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الماضي نحو 3845 شكوى. ومع تطبيق نظام حماية الأجور، انخفضت نسبة الشكاوى في النصف الأول من العام الجاري إلى 2676 شكوى ما يمثل انخفاضا بنسبة 30.4 في المئة خلال هذه الفترة.

وواجهت قطر في السنوات الماضية حملة دولية من قبل بعض المنظمات حول ما أسمته انتهاكات بعض الشركات لحقوق العمال.وشددت السلطات على مضيها قدما في مسار تحيين تشريعاتها المحلية مع النظم الدولية بما يضمن حقوق هذه الفئات.

وسيدخل الشهر المقبل قانون العمل الجديد الذي ألغى مصطلح الكفالة وعوضه بمسمى «المستخدِم حيز التنفيذ».

وبموجب نظام حماية الأجور الجديد، يتلقى العاملون أجورهم مرتين او مرة في الشهر من خلال تحويلات عبر الإنترنت إلى حساباتهم المصرفية.

ويلزم هذا النظام البنوك على فتح حسابات للعمال وتحويل أجورهم فور دفعها من قبل شركاتهم. وكانت دراسة جامعية أجريت في العام 2013 بعنوان «صورة لمهاجرين ذوي أجور متدنية في قطر الحديثة» كشفت ان خُمس العمال تقريبا «نادرا ما يتلقون أجورهم» في الوقت المحدد.

وينص نظام حماية الأجور على معاقبة أرباب العمل الذين لا يسددون رواتب الموظفين في الموعد المحدد، بغرامة يمكن ان تصل إلى ستة آلاف ريال (1490 يورو) عن كل عامل والسجن لمدة تصل إلى شهر. وأشار مسؤولون في وزارة العمل إلى تسجيل 385 انتهاك في الأشهر الـ12 الماضية، لكن لم يعرف ما اذا تم سجن أرباب العمل لمخالفتهم التعليمات الجديدة.

مع ان نظام حماية الأجور كان موضع ترحيب، إلا ان الحكومة تعرضت للانتقاد حول «التأخير» في تطبيقه و»تساهلها» إزاء أرباب العمل المخالفين، وهو ما نفته. وشدد المير على ان «الوزارة صارمة جدا مع المؤسسات التي لا تلتزم بنظام حماية الأجور».

إلا ان المشاكل تتواصل. وأشارت تقارير في ايلول/سبتمبر إلى ان 400 عامل في مؤسسة كهربائية لم يتلقوا أجورهم منذ أربعة اشهر.

وتسعى قطر من خلال الإعلان عن إجراءات عدة في الأشهر الأخيرة إلى تحسين صورتها في المسائل الاجتماعية. في 20 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اعلنت تشكيل لجنة وزارية يرأسها قاض مهمتها تسوية الخلافات في أماكن العمل.