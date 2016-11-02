﻿مصر تتجه إلى العراق لتوفير احتياجاتها من الطاقة

القاهرة – الأناضول: يعود وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، من العراق بعد زيارة استغرقت يومين وقبلها زيارة إلى الأردن، حاملاً معه اتفاقية لاستيراد نفط البصرة الخام لتكريره في مصافي بلاده.

الاتفاقية التي وقعت الإثنين الماضي تأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان شركة «أرامكو» السعودية عن وقف تصدير النفط ومشتقاته إلى مصر خلال الشهر الجاري حسب تصريح سابق للوزير.

ويملك العراق والأردن خط أنابيب لنقل النفط من جنوب العراق حتى ميناء العقبة الأردني، ومن هناك بالإمكان نقل النفط عبر الناقلات إلى مصر المجاورة. وسبق ان تم الاتفاق بين الدول الثلاث في مارس/آذار الماضي على إنشاء خط أنابيب مواز جديد.

ودخلت مصر منذ منتصف الشهر الماضي في سباق من الأيام لتوفير احتياجات السوق من مشتقات النفط والغاز بعد قرار «أرامكو»، وتمكنت من استيراد شحنات وضخها في الأسواق المحلية.

وكانت مصر تستورد المنتجات النفطية من الشركة السعودية، بموجب اتفاق مدته خمس سنوات ويتضمن تسهيلات كبيرة في السداد. وتم توقيع الاتفاق خلال زيارة العاهل السعودي لمصر في إبريل/نيسان الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي والنفطي العراقي وضاح ألطه ان خطوة الاهتمام المصري بنفط العراق سبقته خطوة اهتمامها في حقول الغاز، لتنويع مصادر الطاقة لها.

وأضاف أن الاتفاق يحمل أهمية استراتيجية لمصر «وهي تجنب أية انقطاعات في مصادر الطاقة القادمة من السعودية، لأي سبب من الأسباب، ليكون النفط العراقي تكميلياً لمصدر مصر الرئيسي من النفط».

وبموجب الاتفاق المصري السعودي، تشتري مصر شهرياً منذ مايو/أيار الماضي من أرامكو، 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود (المازوت).

واستبعد ألطه، المقيم في دولة الإمارات، وجود أي خلافات بين البلدين دعت الرياض لوقف إمدادات النفط الخام لمصر، وقال «المملكة ساعدت مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، عبر وديعة بقيمة ملياري دولار الشهر الماضي.. هذا كان هاماً للقاهرة التي تقترب كثيراً من القرض».

وقال المحلل السياسي العراقي صلاح النصراوي ان الاتفاق النفطي مع العراق يأتي في إطار مساعي جادة لتوفير بدائل للنفط السعودي، حال اتساع رقعة الخلاف بين القاهرة والرياض. وأضاف أنه جرى الاتفاق بين الطرفين على زيادة النفط الخام المتدفق من البصرة إلى مصر ليصل إلى مليون برميل شهريا في الفترة المقبلة مقابل نحو 200 ألف برميل تم الاتفاق عليها حالياً.

وحسب المحلل السياسي العراقي المقيم في القاهرة فإن الاتفاق يتضمن حصول مصر على النفط العراقي بأسعار مخفضة مقارنة بسعر السوق، إضافة إلى تسهيلات في السداد.

ولم يتسن التأكد مما ذكره النصراوي من جانب المسؤولين في وزارة البترول المصرية.

من جهة ثانية قال صامويل رماني، وهو باحث غربي في العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد، ان مصر لا تملك الكثير من الأدوات المتاحة لمواجهة وقف النفط السعودي، حتى لو كان مؤقتاً، متوقعاً عدم استمرار وقف النفط السعودي لفترات طويلة.

ووصف صامويل خطوة «أرامكو» تجاه القاهرة بأنها مثيرة للدهشة، وجاءت في وقت بالغ السوء، من شأنها زيادة الأعباء الدولارية على مصر لتوفير المواد البترولية للسوق المحلية.

وفسر أسباب وقف النفط السعودي لمصر بعاملين: «الأول أن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ترسل رسالة بارعة إزاء عدم الرضا عن تحالفها مع مصر وإعادة التأكيد للرأي العام السعودي والخارجي أن التحالف مع مصر عبارة عن شراكة باتجاهين، وليس دعماً غير مشروط، والثاني اختبار شراكة الرياض مع القاهرة».

ويؤكد الباحث أن وقف النفط السعودي للقاهرة بمثابة «اختبار لقوة استعداد مصر للإصلاح والشراكة بين مصر والسعودية، وليس قطعاً للعلاقات».

ولدى سؤاله حول تأثير قرار «أرامكو» على مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر، قال الباحث إن السعودية لم تعلن سبباً لوقف إمدادات النفط، ولكن البعض ربطه بسياسة مصر تجاه سوريا وذلك تمشيا مع روسيا».

وأضاف «إذا كان هذا هو الحال، فإن الاستثمارات السعودية في القطاعات الأخرى من الاقتصاد المصري قد تواجه أيضاً تخفيضات لاحقة».

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغت الاستثمارات المباشرة السعودية في مصر 1.571 مليار دولار في الفترة بين 2010/2011 و 2014/2015.