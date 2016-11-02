﻿مصر تتخذ قرارات غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الواهن

القاهرة – رويترز: اتخذ القائمون على إدارة البلاد في مصر قرارات، وصفها محللون بأنها غير مسبوقة لدعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن، وذلك عبر إعفاءات ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية وسرعة فض منازعات الاستثمار.

وقال شريف سامي، رئيس الرقابة المالية في مصر «القرارات بالتأكيد جريئة وإيجابية جدا وتتعامل مع عدة مشكلات قائمة أو ملفات مطلوب تنشيطها. وبعض تلك القرارات يحتاج لتعديل تشريعي لإمكان تفعيلها.»

وشملت القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار الليلة قبل الماضية في أول اجتماع له تخصيص الأراضي الصناعية المزودة بمرافق في الصعيد مجانا، وفقا لضوابط تضعها هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب تمديد العمل بقرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة ثلاث سنوات أخرى حتى مايو/أيار 2020، وزيادة عدد الشركات المتوقع طرح حصص منها تصل إلى 24 في المئة في سوق المال.

وقال هاني جنينة، من «بلتون» المالية «الهدف من القرارات مالي أكثر منه لتشجيع الاستثمار. القرارات فيها تضحية بالحصيلة المتكررة من خلال الضرائب مثلا على عدد من الأنشطة، من أجل الحصول على عائد أكبر وأسرع في الأمد القصير، من خلال بيع أراض سواء في الصعيد أو العاصمة الإدارية.»

واعتبر جنينة أن القرارات تستهدف أيضا تمويل عجز الموازنة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على السندات، وإلغاء بعض عطاءات أذون الخزانة في الآونة الأخيرة.

وقال إن التحرك الأخير للدولة «يشجع حائزي الدولار من المضاربين على فكه والاتجاه لشراء الأراضي، ولذا كانت قرارات خصم 25 في المئة من أسعار الأراضي لمدة 3 شهور في أكثر من مكان.»

وقرر المجلس الأعلى للاستثمار طرح أراض في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، في شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والاسماعيلية الجديدة، بخصم 25 في المئة عن التسعير المحدد لمدة 3 أشهر من تاريخ الطرح.

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو، بعد ما يزيد عن خمس سنوات منذ انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011.

كما يعاني الاقتصاد من أزمة في العملة الصعبة، تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.

وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات. لكن الاتفاق يشترط على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.

ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد البدء في إصلاح دعم المواد البترولية بجانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.

وقال هاني توفيق، عضو لجنة إدارة أصول الدولة «القرارات مفاجئة وتؤكد أن المجلس ينوي التعامل بجدية مع مشكلات الاستثمار في مصر. لكني كنت أفضل في جزئية الإعفاءات الضريبية أن تكون مرتبطة بالتشغيل وليس بالمكان الجغرافي.» إلا أن توفيق أضاف «لم يقل لنا أحد ما أثر تلك الإعفاءات الضريبية على الموازنة.»

ومن ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية، وأيضا إعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات

للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية، التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

وقال محسن عادل من «بايونيرز» المالية ان القرارات «خطوة جيدة وتحتاج إلى تدعيمها الآن للاسراع بتقديم القوانين المرتبطة بها إلى مجلس النواب، وهي قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، وقانون الإفلاس.»

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، حتى يكون لدى تلك الشركات سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل بفائدة خمسة في المئة.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرح مبادرة في يناير/كانون الثاني الماضي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه على 4 سنوات.

وقال توفيق «القرارات ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب. القرارات في صالح العملة المحلية وتخفيض الطلب على العملة الأجنبية.»

وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة، في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد، الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية، أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يبلغ السعر للجمهور في البنوك 8.88 جنيه. والسعران أقل من نصف الأسعار السائدة في السوق السوداء (الموازية).

وجرى تداول الدولار في السوق الموازية أمس بأسعار بين 16.50 و 17 جنيها مقارنة مع 18 و18.20 جنيه في بداية الأسبوع الجاري وفقا لمتعاملين.

وقالت ريهام الدسوقي، من «أرقام كابيتال» للسمسرة والاستشارات «القرارات خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وتستلزم استكمالها بخطوات العملة وإعادة هيكلة الدعم. لا شيء سيشجع الاستثمار بدون حل أزمة العملة».

رئيس البورصة:

«مفاجأة سارة» للسوق

وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية ان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار كانت «مفاجأة سارة» لسوق المال وستساعد في جذب مستثمرين جدد ونجاح الطروحات المقبلة، وأشاد بقرار تمديد العمل بقرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لثلاث سنوات.

كانت الحكومة أقرت في يوليو/تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة في المئة، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو/أيار 2015.

وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق.

ويعني قرار المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية أنه سيتم تجميد الضريبة على الأرباح الرأسمالية حتى عام 2020.

وأضاف عمران في مقابلة عبر الهاتف «القرارات كانت مفاجأة للسوق والجميع.. لكنها مفاجأة سارة. الضريبة كان لها تأثير سلبي فيما سبق قبل تجميدها. والقرار جاء في توقيت جيد لاغلاق الباب أمام أي ارهاصات قبل مايو المقبل موعد تفعيل القانون قبل تمديده أمس». وتابع القول «القرار سيساعد على إنجاح الطروحات المستقبلية في السوق سواء الحكومية أو الطروحات الخاصة. هو قرار استباقي لتهيئة الأجواء لإنجاح الطروحات المقبلة».

وتسعى مصر لتوفير مليارات الجنيهات من طرح حصص من شركاتها التابعة في سوق المال خلال الفترة المقبلة. وتملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات، ومن أهمها «المقاولون العرب» و»حسن علام» في المقاولات والبناء، و»بتروجيت» و»إنبي» و»ميدور» في القطاع النفطي، و»مصر للتأمين» و»مصر لتأمينات الحياة» في قطاع التأمين.

كما تمتلك الحكومة المصرية «البنك الأهلي المصري» و»بنك مصر» و»بنك القاهرة» و»المصرف المتحد»، ونحو 50 في المئة في «البنك العربي الأفريقي» ونحو 20 في المئة من أسهم «بنك الاسكندرية».

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005، حينما تم طرح أسهم «المصرية للاتصالات» و»أموك» و»سيدي كرير للبتروكيميائيات». ومن أكبر الشركات الخاصة التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية «إعمار مصر» و»إيديتا» الغذائية و»دومتي» و»أوراسكوم كونستراكشون».

وقال عمران «قرارات الليلة الماضية بداية مهمة جدا لنسف الروتين الموجود ومهمة على صعيد الاقتصاد، ولكن تحتاج إلى حزمة أخرى من السياسات المكملة فيما يتعلق بتفعيل تلك القرارات في شكل قوانين».

وأضاف «القرارات بداية مبشرة جدا للمجلس. ياريت كل القرارات (تأخذ) نفس المنهج في السرعة وفي اطار استخدام المشرط الجراحي لحل المشكلات وليس باستخدام المسكنات.»