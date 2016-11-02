﻿سانتوس ورانييري أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائمة مختصرة تضم عشرة مدربين مرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2016، وجاء على رأس القائمة فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال، وكلاوديو رانييري مدرب ليستر. وقاد سانتوس المنتخب البرتغالي للتتويج بأول لقب له بالفوز بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، كما قاد رانييري ليستر لتفجير مفاجأة التتويج بالدوري الإنكليزي الموسم الماضي. وسيتم اختيار الفائزين، من خلال عملية ستكون فيها نسبة 50% من القرار مبنية على رأي قادة ومدربي جميع المنتخبات الوطنية في العالم، وسيتم تقسيم النصف الآخر بين نتيجة التصويت الإلكتروني للجماهير وأصوات مجموعة مختارة من ممثلي أكثر من 200 وسيلة إعلام في العالم. وضمت القائمة ايضا كلا من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد والذي قاد النادي الملكي للتتويج بدوري الأبطال، والأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الذي خسر نهائي دوري الأبطال، وديدييه ديشان مدرب فرنسا، الذي خسر نهائي يورو 2016، وكريس كوليمان مدرب منتخب ويلز، والأسباني جوسيب غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ السابق ومانشستر سيتي الحالي، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والأسباني لويس إنريكي مدرب برشلونة، والأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام.

آلافيس يعتذر عن سلوك جماهيره خلال مباراة ريال مدريد

مدريد – الأناضول: أصدر ديبورتيفو ألافيس الإسباني، بيانا يدين ما قامت به جماهيره خلال مباراة الفريق أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني. وقال: «ندين بشدة التصرف الذي قام به أحد مشجعينا خلال مباراة الريال، وسنتخذ كافة الإجراءات التأديبية ضد هذا السلوك المهين». وأضاف: «نرفض تماما هذه المواقف العنيفة، المتمثلة في العنصرية، وكره الأجانب أو التعصب في الملعب، ونعمل دائما على العمل من أجل القيم الرياضية». وأكمل «ندرس تفاصيل الواقعة لتحديد المخطئين من الجماهير، واتخاذ كافة العقوبات ضدهم وبشكل حاسم». وتصرف أحد جماهير ألافيس بشكل غير لائق مع أحد مشجعي الريال حيث قام بدفعه بقوة في المدرجات، إضافة إلى محاولة استفزاز نجم الفريق الملكي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الهدف الثاني، حيث قام المشجع بخلع بنطلونه في تصرف غير لائق.

الرجوب يهدد باللجوء إلى محكمة التحكيم بشأن اندية المستوطنات!

جنيف – أ ف ب: قال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم انه سيلجأ الى محكمة التحكيم الرياضية بحال لم يعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اسرائيل بشأن وقف اندية المستوطنات الاسرائيلية من ممارسة اللعبة، كونها تلعب على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ويطالب الاتحاد الفلسطيني بوقف 6 اندية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وتلعب بدعم وادارة من الاتحاد الاسرائيلي. وقال الرجوب ان الطرفين التقيا الثلاثاء لمدة سبع ساعات في مقر الفيفا في زيوريخ من دون تحقيق اي تقدم كبير من أجل الوصول الى تسوية: «لم تأت اسرائيل بأي حجة. لا اعتقد انه سيكون هناك أي اتفاق». وأضاف ان اتحاده لا يزال «يثق» بالفيفا، وسينتظر من مجلس الاخير اصدار حكم نهائي في النزاع قد يأتي خلال اجتماعه المقبل في كانون الثاني/ يناير المقبل. وتابع: «اذا لم تتقدم الامور، يمكننا الذهاب الى محكمة التحكيم. لن نستسلم ولن نقبل بأي تسوية».

حكم تونسي ينقذ حياة لاعب في الدرجة الثالثة

تونس – الأناضول: أشاد الاتحاد التونسي لكرة القدم، بالحكم المساعد وليد معلي، بعد إنقاذه حياة أحد اللاعبين، خلال مباراة اتحاد المطوية مع وداد الحامة، في الدرجة الثالثة المحلية. وأوضح الاتحاد التونسي أن «الحكم تمكن من إنقاذ حياة اللاعب عادل الطرابلسي، الذي ابتلع لسانه، بعد اصطدام قوي مع حارس الفريق المنافس، وأن الحكم المساعد اتبع قواعد الإسعافات الأولية بنجاح». وسقط اللاعب مغشيا عليه بعد الاصطدام، وفشل من في الملعب بالتعامل مع حالة اللاعب، لولا تدخل الحكم المساعد. وطالب الاتحاد، أن تملك كل الفرق في جميع المسابقات بمختلف درجاتها، طاقما طبيا طبقا للوائح والقوانين، خاصة أن العديد من الحالات الخطرة التي يتعرض لها اللاعبون تحتاج للتدخل الطبي السريع. وشهدت الفرق التونسية واحدة من أشهر حالات الوفاة جراء ابتلاع اللسان، كانت للاعب الهادي بلرخيصة عام 1997، الذي توفي عن 24 عاما.

كمال مواسة مدربا جديدا لمولودية الجزائر

الجزائر – د ب أ: اختار مولودية الجزائر، المحلي كمال مواسة مدربا جديدا له خلفا لجمال مناد، الذي استقال من منصبه الثلاثاء، على خلفية خسارة نهائي الكأس السوبر امام اتحاد الجزائر صفر/2. وسيكون عبدالحق مقلاتي، الذي عمل سابقا كمدرب للفريق، مساعدا لمواسة، في حين تم الإبقاء على حليم تيفور كمدرب للحراس، مقابل التخلي عن بقية أعضاء الجهاز الفني المساعد. وعزا عمر غريب، رئيس المولودية خيار المدرب مواسة إلى الصرامة التي يعرف بها، وإلى معرفته الجيدة بالدوري الجزائري.