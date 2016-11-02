﻿كافاليرز يواصل انطلاقته القوية في مشوار الدفاع عن لقبه

لوس أنجليس – د ب أ: واصل كليفلاند كافاليرز انطلاقته الرائعة في بداية مشوار الدفاع عن لقب للمحترفين وتغلب على ضيفه هيوستن روكتس 128/120 في رابع مبارياته بالموسم.

وحقق كيري ايرفينغ أفضل رقم له هذا الموسم، حيث سجل 32 نقطة لكافاليرز الذي حقق بذلك الانتصار الرابع على التوالي بدون هزيمة، وهي انطلاقة حققها آخر مرة في موسم 2000/2001 .وانفرد كافاليرز بصدارة مجموعة المنطقة الشرقية بثماني نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام ديترويت بيستونز الذي حقق الانتصار الثالث على التوالي بعد الهزيمة في مباراته الأولى بالموسم، وتغلب على ضيفه نيويورك نيكس 102/89 .وسجل توبياس هاريس 25 نقطة لبيستونز وأضاف زميله ماركوس موريس 22 نقطة بينما كان كارميلو أنطوني أبرز عناصر نيكس حيث سجل للفريق 24 نقطة وأضاف زميله روز 19 نقطة. وسجل النجم ستيفن كاري 28 نقطة، بينها 23 نقطة في الربع الثالث، كما أحرز ايان كلارك 22 نقطة بعد مشاركته من مقعد البدلاء ليوجه غولدن ستيت واريورز ضربة موجعة إلى بورتلاند تريل بليزرز ويتغلب عليه بملعبه 127/104 .واحتل واريورز المركز الثاني في مجموعة المنطقة الغربية برصيد سبع نقاط وبفارق نقطتين خلف المتصدر سان أنطونيو سبيرز الذي خسر على ملعبه أمام يوتا جاز 91/106 في خامس مبارياته بالمجموعة. كذلك احتل ساكرامنتو كينغز المركز الثالث برصيد سبع نقاط بعدما خسر أمام مضيفه ميامي هيت 96/108 .وتغلب إنديانا بيسرز على لوس أنجليس ليكرز 115/108 وأورلاندو ماجيك على مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 103/101 وميلواكي بكس على مضيفه نيو أورلينز بيليكانز 117/113 ومينيسوتا تيمبروولفز على ممفيس غريزليز 116/80 .