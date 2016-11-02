﻿الياباني نيشيكوري يتقدم إلى الدور الثالث

باريس – رويترز: صعد الياباني كي نيشيكوري إلى الدور الثالث في للأساتذة بالفوز 6-2 و7-5 على الصربي فيكتور ترويتشكي.

وشق المصنف الخامس وهو واحد من ستة لاعبين تأهلوا بالفعل الى البطولة الختامية لموسم تنس الرجال طريقه بسهولة للفوز بالمجموعة الأولى وكسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية. وفقد اللاعب الياباني تركيزه لبعض الوقت ليسمح لمنافسه المصنف 28 عالميا برد كسر الإرسال، لكن نيشيكوري كرر كسر إرسال منافسه لينهي المواجهة لصالحه بمجموعتين متتاليتين. وسيواجه في الدور المقبل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف 11 الذي تغلب على الاسباني البرت راموس 6-3 و6-4. وسيلعب نوفاك ديوكوفيتش واندي موراي وستانيسلاس فافرينكا أصحاب التصنيف الأول والثاني والثالث على الترتيب في وقت لاحق. وسيواجه الكرواتي مارين شيليتش في الدور الثالث البلجيكي ديفيد غوفين. ويتنافس الاثنان على واحد من اخر مقعدين في بطولة الختامية لموسم تنس الرجال في الفترة من 13 وحتى 20 من الشهر الحالي في لندن. وفاز شيليتش الذي يحتل المركز التاسع في السباق نحو لندن على مواطنه ايفو كارلوفيتش 7-6 و6-2 بينما انتصر غوفين الذي يحتل المركز 11 على الفرنسي نيكولا ماهو 7-6 و6-3. وتلقت فرص دومينيك تيم في التأهل للبطولة الختامية في لندن ضربة قوية بعد أن خسر اللاعب النمساوي 6-2 و6-4 أمام الأمريكي جاك سوك في الدور الثاني. ويحتل الاسباني رفائيل نادال المركز السابع في السباق إلى لندن لكنه أنهى موسمه ولن يشارك في البطولة.