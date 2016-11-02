﻿الموافقة على إقامة نزال كليتشكو وجوشوا مطلع العام المقبل

برلين – د ب أ: أعطت الرابطة العالمية للملاكمة الضوء الأخضر لإقامة نزال الصراع على لقب بطل العالم للوزن الثقيل بين البريطاني أنتوني جوشوا والأوكراني فلاديمير كليتشكو، بحسب وكيل أعمال الأخير، بيرند بونتي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيخوض جوشوا، بطل الاتحاد الدولي للملاكمة، مباراة أخرى أمام الأمريكي ايريك مولينا، حيث يعتبر الملاكم البريطاني المرشح الأوفر حظا لتحقيق الفوز في هذه المواجهة. وقال بونتي: «في مباراة جوشوا أمام كليتشكو، التي ستقام في مارس أو أبريل 2017 في إنكلترا، سيتم حسم ثلاثة ألقاب عالمية، لقب الرابطة العالمية ولقب الاتحاد الدولي ولقب المنظمة العالمية». وكان كليتشكو يرغب في مواجهة جوشوا في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بيد أنه لم يكن هناك وقت كاف لمناقشة بنود العقد وبيع التذاكر وتنظيم مسألة البث التلفزيوني. وكانت المرة الأخيرة، التي صعد فيها الملاكم الأوكراني، الذي سيكمل عامه الـ41 في أذار/ مارس المقبل، إلى حلبة الملاكمة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وخسر كليتشكو في ذلك التاريخ على عكس المتوقع لقبه العالمي أمام البريطاني تايسون فيوري، فيما تأجلت مباراة الثأر بين الملاكمين بسبب المشاكل النفسية التي يعاني منها فيوري وأبعدته عن حلبات الملاكمة فترة طويلة.