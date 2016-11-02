﻿الدوري الإماراتي: الأهلي يقسو على حتا بسداسية والجزيرة يتعادل مع الإمارات

أبوظبي – د ب أ: استعاد الأهلي نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية بالدوري الإماراتي، بعدما تغلب على ضيفه حتا 6/صفر في المرحلة السادسة، التي شهدت أيضا تعادل الجزيرة 1/1 مع مضيفه الإمارات.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي تعادل مع الشباب في المرحلة الماضية، إلى 13 نقطة من خمس مباريات، بفارق نقطة واحدة، خلف الجزيرة (المتصدر)، الذي لعب ستة لقاءات. وافتتح أحمد خليل التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، قبل أن يرتدي ليما ثوب الإجادة بتسجيله أربعة أهداف في الدقائق 29 و34 و42 و76، ليصبح (سوبر هاتريك) المباراة، فيما اختتم إيفرتون ريبيرو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة الأخيرة. وتجمد رصيد حتا بتلك الخسارة عند عشر نقاط في المركز السادس مؤقتا. في المقابل، وضع الإمارات حدا لانتصارات الجزيرة، التي استمرت على مدار مبارياته الثلاث الأخيرة، بعدما فرض عليه التعادل 1/1. وبادر علي مبخوت بالتسجيل للجزيرة في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك أحمد ابراهيم التعادل في الدقيقة 64. وأضاع الجزيرة فرصة الفوز بعدما أهدر مبخوت ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. وحصد الإمارات النقطة الثانية له هذا الموسم، ليودع قاع الترتيب مؤقتا، بعدما ارتقى للمركز الثالث عشر (قبل الأخير).