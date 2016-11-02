﻿مدرب الجزائر يضم 18 محترفا استعدادا لنيجيريا

الجزائر – الأناضول: أعلن البلجيكي جورج ليكنز مدرب منتخب الجزائر، قائمة من 18 محترفا خارج البلاد، لمباراة نيجيريا في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2018.

ويحل المنتخب الجزائري في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني ضيفا على نظيره النيجيري، في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا. وضمت القائمة من الدوري الفرنسي رايس مبولحي (مارسيليا) وعيسى ماندي (ريمس) ومهدي عبيد (ديجون) ورشيد غزال (ليون) وآدم وناس (بوردو) ورياض بودبوز (باستيا) ومن الدوري الإيطالي فوزي غلام (نابولي) وسفير تايدر (بولونيا)، ومن الدوري الإنكليزي عدلان قديورة (ولفرهامبتون)، ورياض محرز وإسلام سليماني (ليستر)، ومن الدوري الإسباني لياسين كادامورو (ريال سوسيداد) وسفيان فيغولي (فالنسيا). إضافة لهشام بلقروي (الترجي التونسي)، وكارل مجاني (طرابزون التركي)، ونبيل بن طالب (شالكه الألماني)، وياسين براهيمي (بورتو البرتغالي)، والعربي هلال سوداني (دينامو زغرب الكرواتي).