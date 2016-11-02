﻿مارادونا يعرب عن قلقه من احتمال عدم تأهل الأرجنتين

بوينس آيرس – د ب أ: أعرب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عن قلقه البالغ بسبب الموقف الراهن لمنتخب بلاده، الذي ابتعد عن مراكز التأهل لمونديال روسيا 2018 بعد العقوبة، التي وقعت على المنتخب البوليفي ومنحت أفضلية لتشيلي للتقدم في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وقال مارادونا: «بالطبع أنا قلق للغاية لأن الأرجنتين بهذا الوضع لن تتأهل للمونديال، لا يزال هناك الكثير من المباريات ولكن يجب توخي الحذر لأنه يتعين علينا أن نفوز بهذه المباريات، الأرجنتين لا تلعب كما يرغب باوزا (مدرب المنتخب)». وتطرق اللاعب الفائز بكأس العالم 1986 إلى الحديث عن اللاعبين المصابين، بعدما تسبب غياب النجم ليونيل ميسي في المباريات الثلاث الأخيرة بالتصفيات في تراجع الأرجنتين في الترتيب. وأضاف: «في المنتخب عندما كان يصاب ميسي أو كارليتوس (تيفيز) أو ماسكيرانو لم نكن نصعد إلى أول طائرة من أجل رؤية اللاعب، نحن كبار كفريق وكمنتخب وكدولة ولا يكفينا أن يخبرنا برشلونة بأن هذا اللاعب مصاب، نحن نهتم اليوم باللعب لصالح الأندية ولا نهتم باللعب لصالح المنتخب الأرجنتيني، أقول هذا للجميع». وعاد مارادونا للهجوم مجددا على لجنة تصحيح الأوضاع، المعينة من الفيفا لإدارة الاتحاد الأرجنتيني للعبة مؤقتا. واستطرد قائلا: «هكذا يقحمون أناسا لا علاقة لهم على الإطلاق بكرة القدم، فهم على دراية أكبر بالخمور أكثر من كرة القدم، بهذا الشكل لن نتقدم، ونواجه مخاطر عدم التأهل للمونديال». وتراجعت الأرجنتين إلى المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية بعد العقوبة على بوليفيا الثلاثاء بسبب إشراكها المدافع نيلسون كابريرا، المولود في باراغواي والذي لم يستوف بعد الشروط المطلوبة للعب لمنتخب آخر. وقرر الفيفا اعتبار بوليفيا خاسرة 3/صفر أمام بيرو وتشيلي ليتقدم الأخير إلى المركز الخامس، وهو المركز الذي يؤهل صاحبه إلى خوض مباراة فاصلة للتأهل للمونديال.