﻿زيدان يتمنى البقاء في ريال مدريد لأطول فترة ممكنة

مدريد – الأناضول: أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، أنه يتمنى البقاء في صفوف الملكي لأطول فترة ممكنة.

وقال زيدان: «أنا سعيد بخوض المباراة رقم 100 كقائد للملكي، ويجب الاستمرار على هذا النحو، والتعلم دائما من أخطاء الماضي». وعن مباراة اليوم أمام ليغيا وارسو البولندي ضمن الجولة الرابعة لأبطال أوروبا، أوضح زيدان: «المنافس صعب، فرغم أنه لم يحالفه الحظ في تحقيق نتائج إيجابية، إلا أنه قادر على تسجيل أهداف في لحظة، ولا بد من الحذر منه، واحترامه فهو يلعب كرة قدم جماعية». وأعرب زيدان عن حزنه لخوض لقاء اليوم في غياب الجماهير قائلا: «ليس هناك أي ميزة في خوض أي مباراة من دون جماهير».

وينفذ ليغيا وارسو عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باللعب أمام مدرجات خاوية، بسبب شغب جماهيره. ومن جانبه، قال ياسيك ماغيرا، مدرب الفريق البولندي: «قمنا بتحليل طريقة لعب المنافس، وسنحاول أن نثبت الذات في لقاء اليوم وتحقيق المفاجأة بالفوز على الريال». وأضاف ماغيرا: «سنحاول التركيز على الهجمات المرتدة السريعة وسنحاول إيجاد طريقة لمنعهم من تسجيل أهداف في اللقاء». ويتربع دورتموند على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، الثاني، فيما يحتل سبورتنغ لشبونة البرتغالي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل ليغيا وارسو الترتيب بلا نقاط.