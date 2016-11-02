﻿الدوري الأوروبي: شالكه يتطلع إلى حسم تأهله والفرصة متاحة أمام ثلاثة فرق أخرى!

برلين – د ب أ: يتطلع شالكه الألماني إلى مواصلة صحوته ليحسم مبكرا بطاقة تأهله إلى دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي عندما تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات، كما تمتلك فرق زينيت الروسي وأياكس الهولندي وشاختار دونيتسك الأوكراني فرصة الحسم من خلال الجولة نفسها.

ورغم تلقي خمس هزائم متتالية في الدوري الألماني (بوندسليغا) مع بداية الموسم الحالي، انتفض شالكه الذي يدربه المدرب ماركوس فاينزيرل وأظهر تطورا في المستوى خلال الفترة الأخيرة، كما تبدو فرصته قوية في البطولة الأوروبية بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى بالمجموعة التاسعة ليتربع منفردا على صدارتها. ويتطلع شالكه إلى الاستفادة من الصحوة التي قدمها، ليحسم بطاقة التأهل للدور الثاني عندما يستضيف كراسنودار الروسي، علما أن شالكه تغلب عليه في عقر داره 1/صفر في الجولة الثالثة. كذلك يكفي شالكه التعادل كي يتأهل لكن بشرط ألا يفوز نيس الفرنسي على ريد بول سالزبورغ النمساوي في المباراة الأخرى بالمجموعة. ويحتل شالكه الصدارة برصيد تسع نقاط وبفارق ثلاث نقاط أمام كراسنودار بينما يحتل نيس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ويليه سالزبورغ بدون رصيد من النقاط. وقال سياد كولاسيناك مدافع شالكه: «قدمنا مستويات هائلة خلال المباريات السبع الأخيرة، وحققنا خلالها خمسة انتصارات… نعرف بالطبع أننا لم نحقق بداية جيدة في الموسم الحالي، لكن ذلك هو أكثر ما يدعونا لتصحيح المسار.» أما القائد بينديكت هوفيديس أكد أن الفريق احتفظ بالهدوء رغم النتائج السيئة في البداية، وأوضح: «دائما نتمتع بالثقة بأنفسنا ولا نشعر بالخوف. تعاملنا مع ذلك الوضع الصعب كفريق ونجحنا في الخروج منه.» أما شاختار، المتوج باللقب في 2009، فيحتاج إلى التعادل على الأقل مع مضيفه جينت البلجيكي كي يحسم تأهله من المجموعة الثامنة، بينما يضمن له الفوز التأهل من صدارتها. كذلك يتطلع زينيت، المتوج باللقب عام 2008، إلى التأهل من المجموعة الرابعة وهو ما يمكن أن يحسمه بالتعادل على الأقل على ملعبه أمام دوندالك الأيرلندي. أما أياكس، بطل أوروبا أربع مرات، فيحتاج إلى الفوز على سيلتا فيغو الأسباني ليتأهل من المجموعة السابعة التي يتصدرها برصيد سبع نقاط وبفارق نقطتين أمام سيلتا فيغو الذي يفتقد جهود لاعب خط وسطه البارز فابيان أوريلانا بسبب التواء في الكاحل.

وفي المجموعة الثانية عشرة، يستضيف فياريال الاسباني المتصدر عثمانلي سبور التركي، وسيفتقد الفريق الأسباني جهود روبرتو سولدادو وبويان يوكيتش ودانييلي بونيرا بسبب الإصابات، بينما بات المهاجم باتو جاهزا للعودة. وقال باتو: «إنه أمر رائع أن أعود لتدريبات الفريق. أتمنى حقا المشاركة في مباراة الخميس، لأنها مواجهة مهمة لنا.» ويتصدر فياريال المجموعة برصيد خمس نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام عثمانلي سبور وزيوريخ السويسري الذي يلتقي ستيوا بوخارست الروماني، صاحب المركز الأخير بنقطتين، في المباراة الأخرى بالمجموعة. وفي المجموعة السادسة، يستضيف أتلتيك بلباو الأسباني جينك البلجيكي الذي فاز ذهابا على ملعبه أمام الفريق الأسباني 2/صفر، ولا شك أن بلباو سيقدم كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز حيث يحتل المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر جينك المجموعة برصيد ست نقاط. وقال إنيغو ليكو لاعب وسط أشبيلية: «الفوز فقط هو ما سيشكل قيمة بالنسبة لنا… إننا ندرك تماما سوء وضعنا في المجموعة. فنحن الآن بحاجة إلى حصد سبع نقاط على الأقل من المباريات الثلاث المتبقية.» وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها، يلتقي ساسولو الإيطالي، المنافس للمرة الأولى في بطولة أوروبية، مع رابيد فيينا النمساوي، ويمتلك كل منهما أربع نقاط، ويتفوق ساسولو في المركز الثاني فقط بفارق الأهداف. ويتصدر فيورنتينا الإيطالي المجموعة العاشرة برصيد سبع نقاط قبل مباراته أمام سلوفان ليبريتش التشيكي صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بينما تجمع المباراة الأخرى في المجموعة بين باوك سالونيكا اليوناني وكارباكا اجدام من اذربيجان، ويمتلك كل منهما في جعبته أربع نقاط. أما إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الرابع الأخير في المجموعة الحادية عشرة، فيحل ضيفا على ساوثهامبتون الإنكليزي صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط. وتأتي المواجهة عقب إقالة نادي إنتر ميلان المدرب فرانك دي بور من تدريب الفريق يوم الثلاثاء الماضي، حيث يخوض الفريق المواجهة تحت قيادة ستيفانو فيكي مدرب فريق الشباب بالإنتر. وفي المجموعة الأولى، يحل مانشستر يونايتد الإنكليزي المتصدر برصيد ست نقاط ضيفا على فناربخشه التركي صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط. وستتجدد المواجهة بين مانشستر يونايتد ومهاجمه السابق روبن فان بيرسي، الذي كان قد سجل الهدف الوحيد لفناربخشه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز يونايتد 4/1 . ويفتقد مانشستر يونايتد جهود أنطونيو فالنسيا وإيريك بايلي بسبب الإصابات وسيعلق آماله بشكل كبير في التسجيل على المهاجم ماركوس راشفورد. وقال راشفورد: «أتطلع حقا لمثل هذه المباريات لأنها تحمل تجربة مختلفة تماما عما نؤديه هنا.» ويحل روما الإيطالي ضيفا على أوستريا فيينا النمساوي في المجموعة الخامسة، وسيفتقد الفريق الإيطالي جهود المدافعين كوستاس مانولاس وإميرسون بالمييري إلى جانب لاعب الوسط أليساندرو فلورينزي. ويتصدر روما المجموعة برصيد خمس نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام أوستريا فيينا، وقد تعادلا ذهابا في روما 3/3 . وفي المجموعة الثالثة، يتساوى ماينز الألماني وسانت إيتيان الفرنسي وأندرلخت البلجيكي بخمس نقاط بينما لم يحصد غابالا أي نقطة ليقبع في المركز الرابع الأخير. ويستضيف غابالا فريق سانت إيتيان في اذربيجان بينما يحل ماينز ضيفا على أندرلخت.