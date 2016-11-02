﻿سيميوني ينتقد نفسه ويعترف بارتكاب أخطاء

مدريد – د ب أ: حمل الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الأسباني، نفسه مسؤولية ما أسماه بـ»القرارات السيئة»، التي اتخذها خلال مباراة فريقه أمام روستوف الروسي في دوري أبطال أوروبا، رغم فوز الفريق الأسباني 2/1 وتأهله نظريا إلى دور الستة عشر من البطولة.

وقال سيميوني عقب المباراة: «سأرحل غاضبا للغاية، لقد اتخذت قرارات سيئة». وعند سؤاله عن ماهية القرارات، التي يعتبرها خاطئة من وجهة نظره، لم يرغب المدرب الأرجنتيني في أن يعطي إجابة قاطعة في هذا الخصوص، وقال: «لن أفتح باب المناقشة في هذا الأمر، يجب علي أن أمضغ هذه الأخطاء». وتأهل أتلتيكو مدريد إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا للسنة الرابعة على التوالي، بعدما حقق الفوز في المباراة في اللحظات الأخيرة. وأضاف سيميوني، قائلا: «التواجد مرة أخرى في دور الستة عشر يملؤنا بالفخر بفضل الطريقة، التي يتبعها لاعبونا في المنافسة». وفي معرض رده على سؤال عن رأيه في مستوى مهاجمه الفرنسي أنتوني غريزمان، صاحب هدفي الفوز في اللقاء، أجاب سيميوني، قائلا: «في المباريات، التي لم يسجل فيها كان أحد أخطر اللاعبين، لم يسجل ولكنه كان يتمتع بمستوى جيد للغاية، أعتقد أنه يشعر بسعادة أكبر مع إحراز الأهداف».