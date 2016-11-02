﻿غوارديولا يعتبر الفوز مصدرا لإلهام لاعبي السيتي!

مانشستر – د ب أ: قال جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الفوز الذي حققه الفريق على برشلونة 3/1 سيشكل مصدرا لإلهام لاعبي السيتي في المستقبل حيث يمدهم بالثقة في قدرتهم على منافسة الأفضل.

وقال غوارديولا: «نلعب بطريقة مختلفة منذ ثلاثة أو أربعة أشهر. كنا نحاول، والآن فزنا أمام أفضل فريق… الأجيال المستقبلية ستدرك الأمر ويقولون: هؤلاء اللاعبون كانوا قادرين على هزيمة أفضل فريق.» وأضاف: «كان الأمر كذلك عندما فاز الفريق الذي يقوده جو هارت وفينسنت كومباني بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مرتين، فاللاعبين الذين يأتون الآن يدركون أن عليهم تكرار ذلك.» وقال غوارديولا إنه شعر بالسعادة بشكل خاص إزاء كيفية قلب مانشستر سيتي موازين المباراة لصالحه بعدما تأخر بهدف رائع سجله ليونيل ميسي لبرشلونة. وقال: «إذا تحدثت عن أول 30 دقيقة، فنحن غير قادرين على منافسة أفضل الفرق خلالها… هذا النادي ظل خارج المنافسات الأوروبية لـ25 أو 30 عاما، بينما كانت فرق برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ تشارك في كل عام.» وأضاف: «نحن بحاجة إلى الوقت. الناس لا يمنحوننا الوقت ولكن النادي يمنحنا إياه.» ومن جانبه، قال غندوغان، الذي سجل أربعة أهداف خلال مباراتين عقب عودته من الإصابة، إن مانشستر سيتي كان متوترا في بداية المباراة. وأضاف: «بعد هدفنا الاول، الذي كان هدفا جيدا، استعدنا الثقة وقدمنا أداء مذهلا في الشوط الثاني… سيطرنا على مجريات اللعب أمام برشلونة. صنعنا فرصا أكثر والفوز كان أكثر من مستحق لنا.»