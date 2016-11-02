﻿مانشستر سيتي يثأر من برشلونة بعرض رائع… وتأهل البايرن وأتلتيكو وأرسنال وسان جيرمان إلى دور الـ16

عواصم – د ب أ: سجل النجم الألماني إلكاي غندوغان هدفين ليقود فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي للثأر من ضيفه برشلونة والتغلب عليه 3/1 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وقاد غندوغان فريقه لقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير وثمين على برشلونة ليثأر السيتي لهزيمته صفر/4 في مباراة الذهاب قبل أسبوعين. وحفظ هذا الفوز الثمين ماء وجه المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب السيتي في مواجهة فريقه الأسبق برشلونة. وعلى استاد «الاتحاد» في مدينة مانشستر، بادر برشلونة بهز الشباك عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 21، علما أن ميسي سبق له إحراز ثلاثة أهداف (هاتريك) في الذهاب ببرشلونة. وبدا الفريق الكتالوني في طريقه إلى تعزيز تقدمه وحسم المباراة تماما في شوطها الأول، لكن الحظ عانده في أكثر من فرصة خطيرة قبل أن ينتفض السيتي في الدقائق الأخيرة ويحرز هدف التعادل عن طريق غندوغان في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بالتعادل. وفي الشوط الثاني، فرض مانشستر سيتي كلمته وترجم تفوقه إلى هدفين سجلهما البلجيكي كيفن دي بروين وغندوغان في الدقيقتين 51 و74 .ورفع السيتي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف برشلونة الذي حافظ على موقعه في الصدارة رغم هزيمته، والتي جاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الماضية.

وفي مونشنغلادباخ، أنهى بوروسيا مونشنغلادباخ الشوط الأول بهدف أحرزه لارس ستيندل في الدقيقة 32 .وفي الشوط الثاني، سجل موسى ديمبلي هدف التعادل لسيلتك من ركلة جزاء في الدقيقة 76 حيث تسبب جوليان كورب مدافع مونشنغلادباخ في ركلة الجزاء وخرج مطرودا في الدقيقة 75 .ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث مقابل نقطتين لسيلتك في المركز الرابع الأخير، علما أنه حافظ على فرصته حسابيا في التأهل للدور الثاني.

تأهل البايرن وأتلتيكو

تأهل بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الأسباني، لدور الستة عشر ب قبل جولتين من نهاية دور المجموعات. وتغلب البايرن على مضيفه أيندهوفن الهولندي 2/1، كما فاز أتلتيكو على روستوف الروسي بذات النتيجة.

وعلى ملعب فيليبس، تقدم أيندهوفن بهدف سجله سانتياغو أرياس في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل روبرت ليفاندوفسكي للبايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 34 قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 74. وعلى ملعب فيسنتي كالديرون، انتنزع اتلتيكو فوزا صعبا من ضيفه روستوف الروسي. وتقدم أتلتيكو بهدف أنطوان غريزمان في الدقيقة 29 لكن روستوف أدرك التعادل بعدها بدقيقة عن طريق سردار أزمون قبل أن يضيف غريزمان الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وتصدر أتلتيكو المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام البايرن الثاني، فيما جاء آيندهوفن في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف أمام روستوف الرابع والأخير. ويتنافس روستوف وأيندهوفن على المركز الثالث المؤهل للعب في الدوري الأوروبي.

أوزيل يتألق مع أرسنال

قلب أرسنال الإنكليزي تأخره بهدفين نظيفين في الربع ساعة الأول من المباراة إلى فوز ثمين 3/2 على مضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى. وحجز أرسنال بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر)، كما لحق به باريس سان جيرمان الفرنسي اثر فوزه الثمين 2/1 على مضيفه بازل السويسري في المباراة الأخرى بالمجموعة. ورفع أرسنال رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام سان جيرمان، فيما تجمد رصيد الفريقين الآخرين بالمجموعة عند نقطة واحدة لكليهما، ليشتعل الصراع بينهما على المركز الثالث قبل الجولتين الأخيرتين الذي ينتقل صاحبه لمسابقة الدوري الأوروبي. وفاجأ لودوغوريتس ضيفه أرسنال بهدفين مبكرين سجلهما البرازيلي جوناثان كافو والروماني كلاوديو كيسيروفي الدقيقتين 12 و15 .لكن أرسنال رد سريعا بهدفين أحرزهما السويسري غرانيت تشاكا والفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقتين 20 و42 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2 .وفي الشوط الثاني، سجل الألماني مسعود أوزيل هدف الحسم لأرسنال في الدقيقة 88 ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية وبطاقة التأهل للدور الثاني. وفي المباراة الأخرى، أنهى سان جيرمان الشوط الأول بهدف نظيف سجله بليس ماتويدي في الدقيقة 43 . ورد بازل في الشوط الثاني بهدف التعادل الذي سجله لوكا زيوفي في الدقيقة 76 ولكن طرد زميله جيفري سيري داي في الدقيقة 84 لنيله الإنذار الثاني في المباراة ساعد سان جيرمان على تحقيق الفوز بالهدف الذي سجله توماس مونييه في نهاية المباراة.

تعادل نابولي وفوز بنفيكا

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت بشكتاش التركي بضيفه نابولي الإيطالي في المجموعة الثانية، والتي شهدت أيضا فوز بنفيكا البرتغالي على دينامو كييف الأوكراني 1/صفر.

وتقدم بشكتاش بهدف ريكاردو كواريزما من ركلة جزاء في الدقيقة 79 وتعادل مارك هامسيك لنابولي في الدقيقة 82. ويستعد نابولي لمواجهة لاتسيو يوم السبت المقبل في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي، فيما يستعد بشكتاش لمواجهة طرابزون سبور في اليوم ذاته بالجولة العاشرة من الدوري التركي. ويحتل نابولي المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، فيما يحتل بشكتاش المركز الثاني في الدوري التركي برصيد 21 نقطة. وفي المباراة الثانية، فاز بنفيكا بهدف نظيف على دينامو كييف. ويدين بنفيكا بالفضل لادواردو سالفيو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء. وتصدر نابولي المجموعة بسبع نقاط بفارق الاهداف امام بنفيكا الثاني، فيما احتل بشكتاش المركز الثالث برصيد ست نقاط، فيما احتل دينامو كييف المركز الرابع الأخير وفي رصيده نقطة واحدة.