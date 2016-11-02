﻿تقلا شمعون: أتمتع بالتمثيل وأغرم بالدور أولاً

بيروت – «القدس العربي»: هي الفنانة اللبنانية الأكثر تصالحاً مع ذاتها، تقلا شمعون الموهبة القوية التي يطلبها المنتجون والمخرجون للأدوار اللامعة والصعبة حاضرة ناضرة لكل مهمة تروق لها في التمثيل. وفي كل مسلسل جديد يضاف إلى رصيدها الفني كان يحمل إلى جانبه نجمة نجاح آخر لافت ومميز. منذ بداياتها نجحت في فيلم «ناجي العلي» حيث أدت دور الزوجه. وتوالت الأدوار من حلقات طالبين القرب، شارع الكسليك، من برسومي، باب ادريس، روبي، مالح يا بحر وغيرها من عشرات الأدوار التي لعبتها.

مع تقلا شمعون كان هذا الحوار:

■ كيف اكتسبت لقب سيدة الأدوار الصعبة؟

□ تبتسم وتفرح ضمناً وتجيب: هكذا قالوا عني. لم أختر هذا اللقب بل هو الذي جاء لي. سأفشي لك سراً بأني حملت هذا اللقب منذ أيام الدراسة الجامعية. اساتذتي كافة كانوا يرددون لي «نراك في الأدوار الصعبة والمركبة». منذ أيام الدراسة الجامعية يتم اختياري لأدوار تختلف كلياً عن عمري، وعن شخصيتي الحقيقية.

■ وهل سعيت لتكريس اللقب؟

□ لم يكن نصب عيني تكريس لقب. عملت على شخصيتي الفنية وفق مفهوم أجده منطقياً. أرفض منذ اللحظة الأولى للاحتراف أن أكون ضمن قالب أو كادر فني محدد.دائماً أعمد لكسر الكادر والذهاب لمكان آخر. لم يمر مسلسل في حياتي إلا وتلقيت عرضاً لدور مماثل في مسلسل آخر.بالطبع أرفض. أؤمن تماماً أن دوراً لعمر كبير في مسلسل ما لن يجذبني دون أن تكون له بصمة ونكهة ما. نعم أنا أتصيد الأدوار ذات النكهة والبصمة.

■ وهل هذا حولك إلى رقم صعب في الدراما اللبنانية؟ وحضورك فيها دائم؟

□ تضحك بعد أن تقول: أعتقد أن هناك حاجة لحضوري في الدراما اللبنانية. نجيبها: حمداً لله. فتعلق: هذه هي القصة. ومن المهم أن يكون الممثل قادراً على القول للمنتجين: ليس لكم قدرة الهروب مني.

هل ترددين هذا بغرور؟

□ مطلقاً بل باجتهاد وجدية.

■ يردد النقاد بأن دور الأم في مسلسل «روبي» هو الذي كرّسك في الأدوار المميزة.هل توافقين؟

□ ربما قال النقاد هذا الموقف لأني حققت شهرة في مصر والوطن العربي من خلال مسلسل روبي. وكان مفاجئاً للناس أني إنسانة لا تشبه عليا لا في الشكل ولا في التصرف. لهذا كانت المفارقة والسؤال: كيف تمكنت من اقناع المشاهدين أنك أماً لفتيات كبيرات وناضجات، وكيف كنت بهذه البساطة الإنسانية؟ من يعرفني على صعيد التمثيل المسرحي كما تعرفينني أنت يدركون هذا عني.

■ ماذا تقولين للجيل الجديد من الممثلين؟

□ لا أرغب بقول أي كلمة. والسبب أني لا أرغب بدور المعلم.ما أدركه تماماً بعد كل هذه السنوات من العمل والخبرة أني لا زلت أتعلم وأختبر.

■ نتابعك ونجدك تتمتعين داخلياً بدورك ولا تتعاملين معه على أنه فقط مهنة؟

□ ملاحظة صحيحة. إن لم أحقق هذه المتعة مع الدور فلن أكون قادرة على تجسيده. إن لم يوقعني الدور في حبه أفضل عدم المشاركة في المسلسل من أصله.

■ وهل تحققين هذه المتعة مع دور «نرجس» في مسلسل «ثورة الفلاحين» الذي انطلق تصويره قبل أيام؟

□ أعتبر دور «نرجس» محطة في حياتي. هو جديد كلياً بالنسبة لي. أتمنى التمتع به قدر الممكن، وأتمنى كذلك أن يقول المشاهدون: نعم «شفنا تقلا جديدة هالمرة».

■ ما هو جديدك التالي؟

□ أدرس دوراً في مسلسل لم احسم أمره بعد.ووقعت على مسلسل «ساعة تخلّي» للكاتب مروان نجار سينطلق تصويره في بداية العام المقبل. ومن المهم الذكر أني دُعيت إلى مسلسل تونسي يستضيف وجوهاً من العالم العربي في دور البطولة.تمّ استدعائي لواحدة من الحلقات. راغبة جداً بزيارة تونس وخوض هذه التجربة.كما أن مشروعاً سينمائياً تبدو مؤشراته الأولى إيجابية، ولن أقـول أكثر بشـأنه.

■ وكم أنت بشوق للمسرح؟

□ هذا أكيد ولا جدال فيه.دائماً توجه لي الدعوات لأكون في المسرح. للأسف ارتباطاتي في الدراما التلفزيونية تحول دون تلبية الدعوات هذه.

■ هل تابعت دوراً وندمت لأنك لم تتمكنين من تلبيته؟

□ ليست مسألة ندم بقدر ما هي حاجة.في مفهومي الشخصي أن المسرح مكان خاص للممثل يذهب إليه بهدف الرياضة التي تمدنا بالليونة. المسرح هو الذي يعيدنا إلى الليونة والقدرات الجسدية الطبيعية التي نفقدها في أغلب الأحيان في التمثيل التلفزيوني.