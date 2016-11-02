السجن المؤبد لفتى فلسطيني قتل اسرائيلية في مستوطنة بالضفة





القدس- أ ف ب- حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية الاربعاء بالسجن المؤبد على فتى فلسطيني لادانته بقتل مستوطنة اسرائيلية في كانون الثاني/يناير طعنا بالسكين داخل منزلها في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، كما اعلن الجيش.

وقال الجيش في بيان ان “المحكمة العسكرية في يهودا اصدرت حكما بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 750 الف شيكل (177 الف يورو) بحق قاتل دافنا مئير، التي قتلت طعنا بالسكين في عتنئيل في 17 كانون الثاني/يناير 2016″.

وأضاف البيان ان “الجيش مستمر وبأقصى حزم في محاكمة مرتكبي الاعمال الارهابية”.

وكان مقتل دافنا مئير (38 عاما) بالسكين امام اطفالها اثار موجة استنكار في اسرائيل. وبحسب السلطات الاسرائيلية فقد اصيبت المرأة بجروح خطرة اثناء تصديها للمهاجم لمنعه من الحاق الاذية بأطفالها الستة، ولكنها ما لبثت ان توفيت في اليوم نفسه متأثرة بجروحها، في حين لاذ الفتى بالفرار قبل ان تعتقله قوات الامن الاسرائيلية بعد ثلاثة ايام.

وقال البيان انه لن يذكر اسم المدان الفلسطيني كونه قاصرا.

لكن السلطات الاسرائيلية سبق لها وأن كشفت عن اسمه وهو مراد ادعيس (15 عاماً) كما انها هدمت في حزيران/يونيو منزل ذويه، وذلك تنفيذا لوعد قطعه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وفي مطلع حزيران/يونيو هدم الجيش منزل عائلة ادعيس في بلدة بيت عمرة الملاصقة لبلدة يطا في جنوب الضفة الغربية المحتلة والذي كان مؤلفا من طبقتين ويقطن فيه سبعة افراد.

وكان نتانياهو قرر تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات. ويعتبر معارضو هذا الاجراء بانه عقاب جماعي يؤدي الى تشريد عائلات باكملها.

وتشهد اسرائيل والاراضي الفلسطينية اعمال عنف اسفرت عن استشهاد 237 فلسطينيا ومقتل 36 اسرائيليا واميركيين اثنين واريتري وسوداني واردني منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2015 وفق حصيلة اعدتها “فرانس برس″.

واستشهد العدد الاكبر من الفلسطينيين اثناء تنفيذهم هجمات او محاولتهم مهاجمة اسرائيليين، وفق الشرطة الاسرائيلية.