إسبانيا.. الزعيم الاشتراكي المستقيل يكشف ضغوط لوبيات إعلامية واقتصادية لمنع حكومة يسارية

مدريد- القدس العربي- من خالد الكطابي: في أول خروج إعلامي له، بعد إعلانه التخلي عن مقعده كنائب بمجلس النواب الإسباني، أطل بيدرو سانشيث، الأمين العام لـ ”الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني” المستقيل، على الجمهور الإسباني عبر القناة السادسة الإسبانية.

والبرنامج (سالبادوس)، الذي استمر زهاء 75 دقيقة، تم تخصيص حلقته للحزب الاشتراكي الإسباني، حيث تناول مواقف عدد من المناضلين والمناضلات بمناطق مختلفة بالبلاد.

واقترب البرنامج من حياة هؤلاء عبر الحديث عن علاقتهم بالحزب وموقفهم مما يجري حاليا، قبل أن يعمد مقدم البرنامج إلى الجمع بينهم في مائدة واحدة، لكن القاسم المشترك بينهم هو تلك الهوة الشاسعة التي بدأوا يحسونها بعد الطريقة التي تم بها إبعاد الأمين العام السابق، وإجباره على تقديم الاستقالة، ثم موقف الامتناع الذي سهل تنصيب الغريم التقليدي للحزب..

وفي جزئه الثاني تم الحديث مع بيدرو سانشيث، حيث تم الكشف لأول مرة عن اللوبيات الإعلامية التي واجهته بحقيقة الابتعاد عن حزب “بوديموس″ أو استهدافه بالنقد والمعارضة.

كما تم تناول علاقته برئيس الحكومة الأسبق فيليبي غونثاليث، الذي ساهم بقسط وفير في تسهيل تنصيب الحكومة اليمينية.

وبمزيد من النقد الذاتي اعترف بيدرو سانشيث بأخطائه، حيث اعتبر أنه أخطأ في تقديره لحزب ‘‘بوديموس’’ الذي كان زعيمه بابلو إيغليسياس سباقا في تحذيره منه..

وفيما يلي نقدم أهم النقاط التي أثارها الزعيم الاشتراكي المستقيل في حلقة شهدت أكبر نسبة مشاهدة للبرنامج:

ضغوط لوبيات إعلامية واقتصادية

صرح بيدرو سانثيث أن بعض المسؤولين في وسائل إعلام تقدمية مثل جريدة “إلباييس″ أكدوا له أنه في حالة ما إذا كان هناك أي اتفاق بين الحزب الاشتراكي وبوديموس سيلجؤون إلى النقد ومعارضة ذلك.

كما أعلن أن السياسة التحريرية للجريدة الإسبانية كانت سيئة في معاملتها له، وتجاوزت النقد السياسي لتجربته، بل عمدت إلى إهانته شخصيا، وليس فقط في السياسة.

وأماط سانشيث اللثام على وجود ضغوطات مارستها لوبيات اقتصادية حيث اعترف لأول مرة دون تحديد تلك اللوبيات التي كانت تعمل لحساب استمرار الحكومة المحافظة.

التخلي عن المقعد النيابي

تخلى بيدرو سانشيث عن مقعده كنائب عن حزبه بمجلس النواب الإسباني كإجراء احترازي من الوقوع في فخ عدم الانضباط، حيث اعتبر أن‘‘ اللجنة المسيرة لشؤون الحزب تريد أن تضعني على وجه الخصوص إزاء وضع مستحيل. إما الامتناع عن التصويت أو عدم الانضباط الحزبي’’.

كما كشف عن أن بعض رفاقه في الحزب يريدون تجريده من الموارد حتى لا يتمكن من المشا ركة في حملة الترشيح لاختيار قائد الاشتراكيين في المرحلة المقبلة.

وعن مستقبله السياسي صرح بيدرو ‘‘لدي رغبة وإرادة وقوة لكي أصبح مرة أخرى أميناً عاما للحزب الاشتراكي، وأود أن أن أتقدم للترشيحات الأولية بعد أن أستشير مع المناضلين، فإذا حظيت بدعمهم سأكون مستعداً لذلك’’.

كما لم يفت الزعيم المستقيل أن يبدي أسفه إزاء تصرف أنتونيو إيرنانديث، الناطق الرسمي باسم الفريق النيابي بمجلس النواب، الذي قبل لنفسه أن يدافع على الموقف الجديد للحزب في الوقت الذي كان فيه قبل ذلك يدافع على الرفض القاطع لحكومة الحزب اليميني.

وتطرق بيدرو إلى ضرورة الوضوح، حيث طالب رئيسة جهة الأندلس سوسانا دياث بإبداء موقفها، وقال ‘‘إذا كانت ترغب في قيادة الحزب الاشتراكي، على ما يبدو، فعليها التصريح بذلك.. كما يجب التفكير في دور الاشتراكيين الأندلسيين. واصفا إياهم بعنصر استقرار الاشتراكية الاسبانية’’.

العلاقة مع حزب بوديموس

اعترف الزعيم الاشتراكي المستقيل أنه ارتكب أخطاء خاصة في علاقته مع التنظيم الأرجواني “بوديموس″، كما يطلق عليه بإسبانيا.

وأكد بيدرو أنه أخطأ في أول اجتماع للجنة الفدرالية الأولى عندما وصف التنظيم اليساري الجديد بـ “بقعة شعبوية”.

وأضاف ‘‘لم أكن أعرف بالضبط ماهية حزب بوديموس.. كما لم أتمكن من فهم حجم الناس الذين يرغبون في تجديد السياسة من وراء بابلو اغليسياس. (…) والحزب الاشتراكي ينبغي أن ينظر إلى نفسه أولا، دون تمييز لمناضليه، ويعمل جنبا إلى جنب مع حزب بوديموس’’.

الموقف من راخوي

وفي إجابته عن موقفه الرافض لماريانو راخوي صرح سانشيث بأنه يشك كثيرا في نقطة ما إذا كان علينا الامتناع عن التصويت أو الرفض.

واعتبر بيدرو أن نقطة التحول حدثت عندما أعلن راخوي بأنه في حاجة لي ليس فقط للتنصيب، ولكن في الحكومة أيضاً.

فيليبي غونثاليث

وعن علاقته بالزعيم الاشتراكي الأسبق، الذي كان له تأثير واضح فيما يجري داخل الحزب، بعد أن قاد حملة إعلامية هدف من خلالها إلى إقناع قادة الحزب إلى تغيير موقفهم من رفض تنصيب الزعيم اليميني نحو الامتناع، أكد سانشيث ‘‘ لقد تحدثت مع فيليبي حول موقف الامتناع عن التصويت… ولا يربطني أي التزام سياسي معه.. لأن ما يهمني هو موقف مع اللجنة الفدرالية’’. وأضاف بيدرو لو عدنا إلى الوراء قبل ثلاثين عاما لكان موقف فيليبي غونثاليث ضد بقاء راخوي.

كاتالونيا

فيما يخص أزمة كاتالونيا اعتبر الزعيم الاشتراكي المستقيل أن ‘‘إسبانيا هي أمة تتشكل من مجموعة أمم. فكاتالونيا هي أمة داخل الأمة التي هي إسبانيا، كما هو أيضا بالنسبة لبلاد الباسك، وهذا شيء نحن بحاجة الى التحدث والاعتراف به’’.

كما اعترف بيدرو سانشيث بإجرائه لمحادثات مع الانفصاليين الكاتالونيين، لكن لم يكن هناك أي حديث عن الاستفتاء.

ردود الأفعال

وتباينت ردود الأفعال التي عرفتها معظم شبكات التواصل الاجتماعي بعد نهاية الحلقة، والتي لازالت أيضا محط نقاش في العديد من وسائل الإعلام الإسبانية نظرا للظهور غير المنتظر للزعيم المستقيل.

وعبر بابلو إيغليسياس، زعيم حزب ‘‘بوديموس’’، من خلال تغريدة له عن شكره لبيدرو سانشينث بعد اعترافه بأخطائه اتجاه حزبه، وإن جاء ذلك متأخرا.

واختلفت فيه قيادات الحزب الاشتراكي في تقييم تصريحات الأمين العام السابق، حيث يطالبه فيه البعض بالتزام الصمت لكونه فشل في الفوز بالانتخابات.

كما شن العديد من متصفحي شبكات التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا على جريدة “إلباييس″ التي التزمت الصمت دون أن تنبس بأي كلمة في الموضوع، في الوقت الذي ساهمت فيه وسائل الإعلام الإسبانية في التركيز على توقيت البرنامج الدقيق الذي حقق أكبر نسبة مشاهدة مما يعكس صلب اهتمام المشاهد الإسباني بالسياسة العامة لبلاده وبالحزب الاشتراكي على وجه الخصوص.