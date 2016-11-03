 في أول رسالة بعد بدء معركة الموصل.. زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” يقول إنه واثق من النصر

بغداد- رويترز- عبر زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” أبو بكر البغدادي عن ثقته بالنصر، في أول رسالة له بعد أن بدأت قوات عراقية تدعمها الولايات المتحدة هجوما لاستعادة الموصل، آخر مدينة كبيرة تحت سيطرة جماعته في العراق.

وقال البغدادي في تسجيل صوتي نشره أنصاره على الإنترنت اليوم الخميس “إن هذه المعركة المستعرة والحرب الشاملة والجهاد الكبير الذي تخوضه دولة الإسلام اليوم ما تزيدنا إن شاء الله إلا إيمانا ثابتا ويقينا راسخا بأن ذلك كله ما هو إلا تقدمة للنصر المكين وإرهاصاً للفتح المبين الذي وعد الله عباده”.

ودعا البغدادي أهل الموصل إلى قتال “أعداء الله”، وقال لمن سماهم “قوافل الاستشهاديين.. حولوا ليل الكافرين نهاراً وخربوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا”.