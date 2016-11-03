إعادة فتح قاعدة بحرية أمريكية في اليابان بعد إغلاقها مؤقتا بسبب “إنذار كاذب” بإطلاق نار

طوكيو- د ب أ- أعيد فتح قاعدة بحرية أمريكية في جنوب اليابان صباح الخميس بعد إغلاقها مؤقتا، وذلك بعدما تبين سلبية بلاغ عن إطلاق طلقات نارية ووجود مطلق للنار طليقا داخل القاعدة.

ونشرت القوات البحرية الأمريكية تغريدة عبر موقع تويتر قالت فيها: “كل شيء على ما يرام في (قاعدة) فليت أكتيفيتيز ساسيبو. لا دليل على وجود مطلق للنار. لا ضحايا. عادت القاعدة إلى عملياتها الطبيعية”.

وتقع القاعدة البحرية الأمريكية في مدينة ساسيبو بجزيرة كيوشو جنوبي اليابان.